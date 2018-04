Viel Aufwand, kein Ertrag

Vier hochkarätige Chancen erspielten sich die Red Ants in der ersten Viertelstunde des Heimspiels – aber Margrit Scheidegger, Johanna Dahlin, Ellenor Bengtsson und Annika Dierks brachten den Ball einfach nicht über die Linie. Stattdessen zog in der 18. Minute Gästeverteidigerin Priska von Rickenbach mit dem Ball über das halbe Feld und schloss präzise zum 0:1 ab.Ab dem folgenden Bully setzte sich Piranhas Paradeformation erstmals so richtig in der Hälfte der Red Ants fest und traf 32 Sekunden später zum 0:2. Brutal für die Winterthurerinnen, die sich innert einer halben Minute um den Lohn ihrer redlichen Arbeit gebracht sahen. «Ich weiss nicht, ob es unser bestes Spiel der Saison war – das beste gegen Piranha war es auf jeden Fall», fasste Red-Ants-Abwehrhaudegen Marjut Mäkelä zusammen.

Zu Recht, denn auch im zweiten Drittel war von einer Überlegenheit der favorisierten Bündnerinnen nichts zu sehen. Die Red Ants kamen nun zwar nicht mehr im gleichen Mass zu gefährlichen Abschlüssen, zeigten aber bezüglich Passqualität, Geduld und Entschlossenheit einen starken Auftritt. Wie gefordert wurde die Fehlerquote tief gehalten, nur die Tore fehlten weiterhin. Alexandra Fricks brachialer Abschluss im Slot zum 1:2 kam in der 48. Minute just in einer Zeit, in der Piranha die Lage erstmals unter Kontrolle zu haben schien. Es folgten hektische zwölf letzte Minuten, in denen es mehrmals vor beiden Toren lichterloh brannte. Aber Nicole Heer im Kasten der Winterthurerinnen verhinderte die vorzeitige Entscheidung ebenso wie auf der Gegenseite Lara Heini den Ausgleich. Auch das letzte Anrennen mit einer sechsten Feldspielerin brachte keinen Erfolg.

Fehlende Produktivität

Schon am Samstag waren die Red Ants in der Auftaktpartie in Chur zu ihren Chancen gekommen. Fabienne Riner vermochte Piranhas bereits nach 30 Sekunden erzielte Führung in der 7. Minute auszugleichen, doch die Wartezeit von einer halben Stunde bis zum nächsten Treffer war zu lang. Als Scheidegger und Géraldine Rossier erfolgreich waren, stand es bereits 5:1 für Piranha. Letztlich war es Corin Rüttimann, die mit dem 6:3 alles klar- machte. «Wir spielten zweimal wirklich gut und kämpften geschlossen. Vor allem im Heimspiel waren wir extrem nahe am Sieg – das macht Mut für die dritte Partie vom kommenden Wochenende», streicht Marjut Mäklä die positiven Aspekte der beiden Niederlagen heraus.

Bis zum Samstag werden die Red Ants aber ein Mittel finden müssen, um produktiver zu werden. Wer einen Favoriten bodigen will, braucht einen kaltblütigen Auftritt vor dem gegnerischen Tor. Klappt das nicht, zieht Piranha in den Superfinal ein, während für die Red Ants die Sommerferien beginnen. Gelingt in Chur das Rebreak, kommt es am Sonntag in Oberseen zum vierten Duell. (Der Landbote)