Vom Schnee aufs Meer

Er wuchtet sich aus der Start­rampe, fährt über Wellen und durch Steilwandkurven zu Tal, springt und kämpft gegen die Kon­kur­renten um die beste Position. Der Snowboardcrosser Kalle Koblet beherrscht seinen Sport mittlerweile so gut, dass ihm sein Können einen Startplatz an den Olympischen Spielen 2018 einbrachte.

Der Höhepunkt

Pyeongchang bedeute natürlich den bisherigen Höhepunkt in der Karriere des 20-jährigen Gotzenwilers. Olympia sei «sehr eindrücklich gewesen», erinnert er sich. «Die Grösse des Ganzen und die Aufmerksamkeit, die man plötzlich hat, und die recht vielen Zuschauer» seien ungewohnt gewesen. «Der Wettkampf war wie jeder andere auch. Man musste sich zwar etwas mehr konzentrieren und durfte sich nicht ablenken lassen. Aber das haben wir relativ gut geschafft.» Den Schweizern kam entgegen, dass sie am Wettkampfort wohnten. «Im olympischen Dorf wäre man Gefahr­ gelaufen, sich im ganzen Trubel zu verlieren.»

Der 18. Olympia-Platz war «ein durchschnittlich gutes Resultat», bilanziert Koblet. Der Vorstoss in die Viertelfinals entsprach seinen Erwartungen und Hoffnungen. «Alles mehr wäre sehr gut gewe­sen und alles schlechter hätte­ mich enttäuscht.»

Der fast perfekte Abschluss

Hinter ihm liegt aber auch eine Weltcupsaison, in der er weit herum kam und seine Bestresultate erreichte. «Noch nie hatte ich so viele Rennen», blickt er zurück. «Ich habe wirklich viel erlebt.» In Chile, Argentinien und Russland war er zuvor noch nie. Türkei, Bulgarien und natürlich Süd­korea waren weitere Stationen, die ausserhalb des üblichen Alpen­reviers liegen. Zuletzt, beim City-Event in Moskau, sei sogar mal Zeit für Sightseeing geblie­ben. Zum ersten Mal trat er dort, vor knapp zwei Wochen, an einem derartigen Weltcupanlass an. «Eine coole Idee», erzählt Koblet. Zwei Bügellifte führten auf den Hügel; der Kurs dauerte nur 30 Sekunden, das Rennen (das er auf Platz 30 beendete) lief in der Nacht, und im Hintergrund tauchte die Skyline Moskaus auf.

Die Weltcup-Gesamtwertung be­endete Koblet auf dem 34. Platz, als bester Schweizer und zwei Ränge vor Klubkollege Je­rôme Lymann. Der 8. Platz Anfang Fe­b­ruar in Feldberg stellt sein bisheriges Top-Ergebnis dar, und letzten Sonntag am Saisonabschluss in Vey­sonnaz schaffte er mit Rang 12 das zweitbeste Resultat der Weltcupkarriere. «Dieser Platz ist eigent­lich enttäuschend für das, wie ich gefahren bin.»

Koblet nämlich war nahe an seinem ersten Final auf dieser Stufe. Die Viertelfinals gewann er gegen Prominenz wie Alessandro Haemmerle (2. im Gesamtweltcup), Omar Visintin (5.), Kevin Hill, WM-Zweiter von 2015, und Nick Baumgartner, Olympia-Vierter. In den Halbfinals aber scheiterte er im Fotofinish am Spanier Lucas Eguibar, dem Gesamtsechsten; Haem­merle und Hill liess Koblet wieder hinter sich. «Das war ganz knapp, schade», sagt der Winterthurer über die Halbfinals, in dem er in der letzten Kurve auf Platz 1 vorgestossen war, wegen dieses Manövers aber letztlich zu viel Speed verlor.

Immerhin konnte er zum zweiten­ Mal einen kleinen Final bestreiten. Dort wurde er, wie in Feldberg, Letzter. Insgesamt war Veysonnaz ein gelungener Abschluss. «Es ist sicher einfacher, eine Saison mit einem guten als mit einem schlechten Resultat aufzuhören. Das gibt Motivation fürs Sommertraining.»

Das Camp in Senegal

Bevor er das in Angriff nimmt, stehen erstmals Ferien bevor. Morgen Freitag reist er für zwölf Tage ab. Die Wellen im Schnee tauscht er mit den Wellen im Meer. In Dakar (Senegal) buchte er einen Platz in einem Surfcamp. «Den Winter habe ich langsam gesehen», lächelt Koblet, der schon seit längerem surft. Die ganze Zeit sonnig sei es in den kommenden Tagen in Senegal und zwischen 24 und 28 Grad warm.

Zurück in der Schweiz folgen die Nachwuchs-Preis-Gala in Hor­gen und drei letzte Tage im Schnee. Dann beginnt die Spitzensport-RS, die bis Mitte Juli dauert und für Koblet grösstenteils aus Trainings besteht.

Der nächste Zyklus

Nicht zuletzt die Olympiasaison machte Lust auf mehr. Kalle Koblet wird sicher den nächsten Zyklus bis Peking 2022 bestreiten. «Das ist das Minimum», betont er. «Ich bin auf gutem Weg.» Die Erfahrung spielt eine wesentliche Rolle. Er gehört zu den Jüngsten im Weltcup, auf seiner Altersstufe sind derzeit nur zwei Boardercross besser als er. «Es kommt schon gut», ist Koblet, der in den Qualifikationen regelmässig schnell fährt, zuversichtlich für die weitere Karriere. «Viele ältere Fahrer sind mit dabei. Von dem her könnte ich noch 20 Jahre lang weiter machen – wenn ich denn wollte.» (Der Landbote)