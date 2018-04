Am Ende fehlten Lüthi weniger als eineinhalb Sekunden zu seinem italienischen Marc-VDS-Teamkollegen Franco Morbidelli, der 14. wurde, und zum spanischen Ex-Weltmeister Jorge Lorenzo, der sich als 15. gerade noch den letzten WM-Punkt sicherte.

Der von Position 20 gestartete Lüthi war nach einem Drittel des Rennens zwischenzeitlich an 13. Stelle aufgetaucht. In der Folge fiel der Berner Honda-Fahrer auf dem Circuit in Termas de Rio Hondo jedoch wieder einige Ränge zurück.

Marquez schiesst Rossi ab

Der Sieg in Argentinien ging an Cal Crutchlow. Der britische Honda-Fahrer, der nach zwei von 19 Saisonrennen auch die WM-Führung übernahm, triumphierte mit 0,247 Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen Johann Zarco (Yamaha). Dritter wurde der Spanier Alex Rins (Suzuki).

Weltmeister Marc Marquez beendete das zweite von 19 Saisonrennen wegen einer 30-Sekunden-Strafe ausserhalb der Punkte. Der Spanier sah sich für eine rüde Aktion gegen den neunfachen Weltmeister Valentino Rossi bestraft. Der Italiener kam durch Marquez' Verschulden zu Fall und klassierte sich nur als 19. und damit hinter seinem grossen Rivalen.

EVEN MORE DRAMA ????????????@marcmarquez93 and @ValeYellow46 clash and the Italian goes down!#ArgentinaGP pic.twitter.com/6bZxTFISuJ