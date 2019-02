«Soll ich nun mein Sauber-Tattoo entfernen»

Zwar verschwindet der Name «Sauber» aus dem Formel-1-Team, die Zusammenarbeit von Peter Sauber mit dem neuen Rennstall «Alfa Romeo Racing» bleibt aber weiterhin bestehen.

Also zusammengefasst, handelt es sich beim "Alfa Romeo Racing" Team nach wie vor um Sauber und deren Anteilseigner. Neu ist lediglich der Name. Es handelt sich also NICHT um ein Werksteam. — Marv (@F1__Freak) 1. Februar 2019

Das ist den meisten Fans egal, sie sind empört.

@SauberF1Team heisst nicht mehr @SauberF1Team sondern Alfa Romeo Racing - der Name #Sauber wird mir in der @F1 fehlen — Dieter Derdak (@elditre) 1. Februar 2019

Erst ging Peter, jetzt verschwindet der Name «Sauber» ganz. I'm not amused. https://t.co/Lq8MlsBx9I — Alexander Limacher (@AlexLimacher) 1. Februar 2019

Ihn kann man nicht umstimmen:

It's Alfa Romeo Sauber for me and you won't change my mind. ???? pic.twitter.com/YABRpmHiyU — Leandro Moraes Rosa (@Leandro_M_Rosa) 1. Februar 2019

Die Eigentümer bleiben, wie sie sind. Aber als Alfa Romeo damals an Bord kam, hiess es auch, der Name Sauber würde bleiben ... — Mathias Brunner (@Mathiasbrunner6) 1. Februar 2019

Twitter-User «Caballo de tuiter» äussert Unverständnis und schreibt: «Saubers Historie in der Formel 1 ist so gross, die Fans werden diese Veränderung ablehnen und den Namen Alfa Romeo nicht mögen.»

Why no keep alfa romeo Sauber? Sauber has such big history in F1 fans will reject this change and wont like alfa romeo — Caballo de tuiter (@0viken0) 1. Februar 2019

«Jessica» ist ein Riesen-Sauber-Fan. Ihr Name auf Twitter lautet «@SauberJessicaaa» und bei ihrer Beschreibung steht «Girl With The Sauber Tattoo». Kein Wunder also lässt sie ihrem Frust freien Lauf und fragt sarkastisch: «Was soll ich nun mit diesem Sauber-Tattoo tun? Entfernen und Alfa Romeo schreiben?!»

Fair enough. What y’all want me to do with that Sauber tattoo? Scribble it out and write Alfa Romeo?!? I don’t think so. Better still AT LEAST keep the Sauber logo on the car. Really not the news I wanted today. — Jessica (@SauberJessicaaa) 1. Februar 2019

Und so sieht ihre Tätowierung aus:

Ahhh, today has been great with the double @SauberF1Team points finish today. Very proud to carry the sauber logo on my wrist! Been a couple of years since I had it tattooed, don’t regret it! Planning another sauber tattoo! ???? #ForeverSauber #SuperSauber #Victory #BestTeam pic.twitter.com/ynWef86Nzh — Jessica (@SauberJessicaaa) 1. Juli 2018

Diese ist eine von vielen ihrer Reaktionen – eine Übersetzung ist hier wohl unnötig.

Day ruined. Well pissed. Fucking kidding me?!? — Jessica (@SauberJessicaaa) 1. Februar 2019

Einige Formel-1-Fans zollen Peter Sauber Respekt:

What Will said ???????? I hope that Alfa Romeo will treat them better than BMW. Huge respect for Peter Sauber, thank you sir. https://t.co/iHTdrQPTIr — Ana Domingos (@anadomingos) 1. Februar 2019

Aber es gibt auch jene, die den Namenswechsel gutheissen:

People sad about Sauber name. It's Alfa Romeo is thousands times better — Daddi (@theHDcode) 1. Februar 2019

