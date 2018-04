Belgischer Radfahrer stirbt nach Herzstillstand

Der Belgier Michael Goolarts hatte nach einem schweren Sturz während des Rennens laut der medizinischen Abteilung der Rennorganisation ASO einen Herzstillstand erlitten und verstarb am Sonntagabend um 22:40 Uhr im Spital von Lille. Sein Team Veranda's Willems verkündete auf Twitter, dass aus Respekt gegenüber den Angehörigen keine weiteren Informationen kommuniziert werden:

Lange Zeit war nichts zum Gesundheitszustand bekannt gewesen, jedoch berichteten mehrere Medien von einer lebensbedrohlichen Lage. TV-Bilder zeigten, wie der 22-Jährige bewusstlos am Strassenrand lag und von Helfern reanimiert wurde. Der Belgier wurde per Helikopter ins Spital gebracht, jedoch kam jegliche Hilfe zu spät.

No update on Michael Goolaerts yet. We kindly ask to refrain from speculation as we wait for an update on his situation. Our thoughts are with his family and friends now.

Thank you for the kind messages. pic.twitter.com/nSQPTZfPZf