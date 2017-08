Hobbysportler schlagen Spitzensportler

Bei den Viererteams kam es zum spannenden Duell zwischen (ambitionierten) Hobbysportlern und einem Team bestehend aus drei Spitzensportlern und einem Hobbyfahrer. Dabei setzten sich die Hobbyfahrer, das Team Steiner Bäckerei Wetzikon, gegen das Team Odlo durch. Bei letzteren waren die Leistungssportler Jan van Berkel (Triathlon), der Bündner Langläufer Jonas Baumann und der Cyclocrross und Mountainbike-Fahrer Marcel Wildhaber dabei.

In der ersten Hälfte war es ein Kopf-an-Kopf-Rennen, die Führung wechselte mehrmals. In Interlaken übernahm das Hobbyteam die Führung und gab diese nicht mehr aus der Hand. “Es war ein harter Zweikampf mit dem Team Odlo”, sagte ein glücklicher Yves Covi, der Leader des Steiner-Teams. Die weiteren Fahrer waren André Seiler, der wie Covi aus Winterthur stammt, sowie Peter Föhn und Pius Stucki.

So schnell war bisher noch kein Viererteam.



Das ambitionierte Team trotzte dem Wetter und liess sich auch durch einige Navigationsfehler nicht vom Kurs abbringen. Der Lohn: Sieg in der Tortour, erfolgreiche Verteidigung des Schweizermeister-Titels. Dabei blieben die vier mit 29:57 Stunden erstmals unter der magischen Zeit von 30 Stunden. So schnell war bisher noch kein Viererteam.

Einsames Rennen für Nicole Reist

Bei den Solo-Damen holte sich die Winterthurerin Nicole Reist zum vierten Mal in Folge den Tortour-Sieg. Sie fuhr von Beginn weg ein eigenes Rennen und siegte mit ihrer persönlichen Bestzeit von 41:55 Stunden. Ihre drei Konkurrentinnen gaben das Rennen, bei dem zwischendurch missliche Bedingungen herrschten, früher oder später auf.

Auch Roger Nachbur aus Stein im Fricktal zeigte von Anfang an ein starkes Rennen. Mit 37:33 Stunden gewann er nicht nur in der Kategorie Solo-Männer, sondern ist auch neuer Schweizer Meister in der Kategorie Ultracycling. Auf der 1000 km langen Strecke mit 13 000 Höhenmetern wurden zum dritten Mal die offiziellen Ultracycling-Meisterschaften ausgetragen.

