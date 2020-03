Sechs Monate und ein paar Tage lagen dazwischen. Zwischen dem ersten Höhepunkt seiner Karriere, der zugleich ein Tiefpunkt war, und seiner Rückkehr auf eine Wettkampfschanze. Im Februar 2019 an der WM in Deer Valley verletzte sich Pirmin Werner im letzten der drei Trainingssprünge vor dem Final am linken Knie. «Es tat etwas weh», erinnert er sich. Er schluckte eine Schmerztablette, startete zum WM-Final und steigerte sich vom 11. auf den 9. Rang. Genauere Untersuchungen danach ergaben: Das vordere Kreuzband war gerissen.

Die Aerials-Saison war zu Ende, die Vorbereitung auf die neue konnte beginnen. Er liess sich nicht operieren und erholte sich erstaunlich schnell. Nur ein halbes Jahr später, im Spätsommer, belegte er an den gut besetzten Wasserwettkämpfen in Mettmenstetten, Quebec und Minks die Ränge 1, 2 und 3. Der Altemer, der im Januar 2019 mit einem 6. Platz im Weltcup debütierte, war somit bereit für seine erste ganze Saison auf der höchsten Stufe.

«Nach der Verletzung wollte ich primär die Saison gut durchstehen, die Resultate waren noch zweitrangig», hatte er sich vorgenommen. Es wurde viel mehr daraus: der 4. Schlussrang in der Weltcup-Gesamtwertung. Kein Rookie, kein Neuling, war besser als er. «Das hätte ich nicht zu träumen gewagt», kann er nun feststellen. «Ich hätte es nach der Verletzung nie gedacht.»

Aufstieg in die Weltspitze

Die Wassersprünge im Sommer trogen nicht. Die erste Bestätigung folgte schon im November in Finnland mit einem 2. Platz im Europacup. «Nach dem ersten Dreifachsalto in Finnland wusste ich, dass das Knie hält», blickt Werner zurück.

Kurz vor Weihnachten in China an seinem erst dritten Weltcupeinsatz wurde restlos klar, wo er stehen würde: Werner sprang auf Rang 4 – geschlagen einzig von zwei Chinesen und einem Russen, von einem zweifachen Weltmeister, einem Olympiazweiten sowie einem Weltmeister und Weltcup-Gesamtsieger. Ende Februar in Kasachstan folgte mit Platz 2 das Bestresultat, den Sieg verfehlte er nur um 3,62 Punkte. Chinesen und Russen waren nicht am Start, die Konkurrenz aber blieb auch so stark genug.

Der endgültige Aufstieg in die Weltspitze gelang ihm, weil nun fix zwei verschiedene Dreifachsalti mit vier Schrauben zu seinem Repertoire gehören. In der «etwas einfacheren» Version setzt er nach dem ersten Salto zur Doppelschraube an – sein Hauptsprung, den er auch in der Qualifikation zeigt. Die Variante mit der Doppelschraube im ersten Salto, gefolgt von zwei Salti mit Schraube, ist «schwieriger, ich springe sie nicht oft».

In dieser Saison stand er beide Sprünge zum ersten Mal auf Schnee. «Ich habe mein Repertoire um eine Schraube aufgestockt», sagt er lächelnd. Nur wer zwei verschiedene Dreifachsalti mit vier Schrauben beherrscht, hat auf Weltniveau eine Chance auf einen Spitzenplatz. Pirmin Werner ist mittlerweile soweit.

Die fünfte Schraube

Dieses Jahr wird er in der Zwischensaison nicht als «Springer» auf Gemeindeverwaltungen arbeiten. Denn in einem Monat beginnt die Spitzensport-RS in Magglingen, die 18 Wochen dauert. Er kann täglich trainieren, einem idealen Aufbau auf die zweite volle Weltcupsaison steht nichts im Weg.

Der kommende Winter ist wichtig, denn am 1. Januar 2021 beginnt die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2022 in Peking. Dort will der Altemer unbedingt starten, zu viel Gutes hat er davon schon gehört. Und bis dann hat er einiges vor: Auf der Wasserschanze gelingt ihm der Dreifachsalto mit fünf Schrauben bereits. «In Peking würde ich das gerne auf Schnee zeigen.»

Frohe Aussichten

Letzten Sonntag in Krasnojarsk feierten Pirmin Werner und Teamkollege Noé Roth, der Weltcup-Gesamtsieger, am offiziellen Gala-Dinner mit Bands, Tänzerinnen und Showeinlagen das Ende einer überragenden Weltcupsaison. «Eindrücklich und schön» sei es gewesen, sagt der Altemer, der noch immer, wenns zeitlich klappt, ab und zu beim TV Henggart turnt.

Am Montagabend kehrte er via Moskau nach Hause zurück. Mag sein, dass die Saison erneut frühzeitig zu Ende geht. Diesmal nicht wegen einer Verletzung, sondern wegen des Coronavirus. Die Junioren-WM in einem Monat in Italien wurde bereits abgesagt, die Schweizer Meisterschaft in Airolo wird wohl auch gestrichen.

Der Pokal, den er am Sonntag in Sibirien als «Rookie des Jahres» der Weltcupsaison erhalten hat, steht mittlerweile zu Hause in seinem Zimmer. Als Pirmin Werner vor einem Jahr an der WM startete, servierte seine Mutter im Restaurant «Zur frohen Aussicht», dem Familienbetrieb in Alten, ein «Weltmeister-Cordon-Bleu». Jetzt wäre vielleicht ein «Rookie-Steak» an der Reihe. Bleibt abzuwarten, was auf der Speisekarte steht, wenn dem Junior einmal der ganz grosse Sprung gelingt. Ausschliessen lässt sich nach dieser Saison nichts mehr, frohe Aussichten in der Tat.