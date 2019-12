Der BCW schafft früh klare Verhältnisse

«Wir haben gelernt, keinen Gegner zu unterschätzen und dem Spiel früh unseren Stempel aufzudrücken», sagt Daniel Rasljic, der Trainer der Winterthurerinnen. Eine Woche vorher hatten sie die Begegnung mit dem Tabellenletzten Riva noch auf die leichte Schulter genommen und beinahe zwei budgetierte Punkte verschenkt. In Nyon wurden früh klare Verhältnisse geschaffen.

Schon nach fünf Minuten sah sich der gegnerische Coach zu ersten Anweisungen in einem Time-out gezwungen. Die Westschweizerinnen hatten bis dahin nur drei Punkte geworfen, die Gäste acht. Die grossgewachsene Innenspielerin Shannon Coffee, Nyons Topskorerin, war bei LaBrittney Jones gut aufgehoben. Sie warf in der ersten Halbzeit nur acht Punkte. Und so war die Partie, bei 14 Punkten Differenz, zum Seitenwechsel vorentschieden.

«Kommen wir in den Flow, sind wir in der Verteidigung schwer zu knacken», erklärt Rasljic. «Ich sah eine gute Teamleistung in der Verteidigung und im Angriff.» Dort stellten die Winterthurerinnen Nyon vor viele Probleme. So erhöhte der BCW mit neun seiner 20 Versuche von der Drei-Punkte-Linie seine Punktezahl. Aber auch von nahe dem Brett war jeder zweite Wurf der Favoritinnen ein Treffer.

Herausragend war einmal mehr LaBrittney Jones mit zwölf Körben bei 16 Würfen aus dem Spiel. Maria Siafa blieb sogar ohne Fehlwurf (vier von vier Versuchen im Ring), Kolby Morgan sowie Ymke Brouwer steuerten 23 und 17 Punkte zum Sieg bei. Überlegen war der BCW auch beim Ergreifen der Abpraller (40 gegen 25 Balleroberungen), und sie punkteten öfter mit raschen Gegenstössen. So schaute ein überzeugendes 95:65 heraus.

Im SBL-Cup gegen Genf

Mit diesem Sieg haben sich die Winterthurerinnen Platz 1 nach der halben NLA-Qualifikation gesichert. Daraus ergibt sich für den SBL-Cup ein Heimspiel im Halbfinal gegen Genève Elite Basket. Das Spiel wird in der kommenden Woche ausgetragen. Die beiden Teams sind schon im Achtelfinal des Schweizer Cups aufeinandergetroffen. Damals siegte der BCW 86:61.

Nyon – BCW 65:95 (10:20, 17:21, 19:28, 19:26)

Rocher. – SR Mazzoni/Lutviu. – BCW: Jones (31), Morgan (23), Tomezzoli, Bosnjak (9), Brouwer (17); Siafa (10), Balle, Luap (3). – Bemerkungen: Winterthur ohne Jurhar und Linder (nicht im Aufgebot).