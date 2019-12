Der HCR verliert das Derby

Der HC Rychenberg hat es verpasst, sich zumindest bis auf Weiteres aus dem Strichkampf zu verabschieden. In Uster tat er zwar fast durchgehend mehr fürs Spiel als der Gastgeber und erarbeitete sich auch mehr reelle Torchancen. Diese hätten für einen Sieg nach 60 Minuten und damit für die Distanzierung Usters um drei weitere Zähler reichen müssen, doch fehlte es im Abschluss an der Präzision.

Begegnungen unter der Woche sind eine Seltenheit und stellen für die grösstenteils voll berufstätigen Spieler eine Herausforderung dar. Diesem Umstand dürfte es geschuldet gewesen sein, dass das Derby während 40 Minuten kaum Fahrt aufnahm und ohne viel Inspiration daher plätscherte. Beide Mannschaften setzten in den ersten zwei Dritteln primär auf die Kontrolle des Geschehens. Noch etwas mehr Offensivdrang entwickelte der HCR. Zwischen der 5. und 11. Minute hätte er das Spiel in die gewünschte Richtung lenken können, doch vergaben Sämi Gutknecht und zweimal Harry Braillard aus aussichtsreicher Position. War Uster in der 19. Minute etwas überraschend in Führung gegangen, tauchte es im Mitteldrittel komplett ab.

Der HCR übernahm die Kontrolle nun vollumfänglich und erhöhte ab der 30. Minute den Druck. Er schaffte es jedoch nur ganz selten, in die gefährlichen Zonen vorzustossen. Usters Abwehr stand zu sicher und wehrte sich zu vehement. Der HCR hätte seine Angriffe mit mehr Tempo und Energie vortragen und vermehrt den Weg in den Slot suchen müssen.

Ohne Glück

Bei seinen doch immerhin sechs grossen Möglichkeiten war teils die geistige Frische nicht ausreichend da, teils fehlte das Glück. Vor allem aber hätte Tobias Studer in der 24. Minute ein feines Zuspiel von Nils Conrad im halbleeren Tor unterbringen müssen. Den Ausgleich holte Tuomas Iiskola kurz nach Wiederbeginn mit einem präzisen Distanzschuss nach.

Im Schlussdrittel änderte sich nur wenig am Spielverlauf. Immerhin brachte die Einwechslung von Daniel Keller und Jonas Lutz etwas mehr Tempo ins Winterthurer Spiel und auch den einen oder anderen «Steal» mit sich. Doch schaffte es der HCR nur zu einigen weiteren guten Torchancen, beim Verwerten blieb er zu ungenau und damit harmlos.

Von Uster war seit dem 1:0 kaum etwas zu sehen gewesen. Erst in der Verlängerung kam der Heimclub vereinzelt wieder zu Abschlüssen. Weil aber die Torhüter beidseits die bessere Tagesform ausspielten, blieb es auch nach 70 Minuten beim 1:1.

Das Penaltyschiessen gewann Uster daraufhin 3:1, womit der HCR den Bonuspunkt verpasste und ein weiteres enttäuschendes Wochentagsspiel in seine Annalen eintragen musste.

Uster - HCR 2:1 n.P. (1:0, 0:0, 0:1, 0:0)

Buchholz. – 200 Zuschauer. – SR Preisig/ Schädler. – Tore: 20. Juhola (Steiger) 1:0. 22. Iiskola (Nils Conrad) 1:1. – Penaltyschiessen: Kulmala 1:0. Wöcke 1:1. Steiger verschiesst. Nils Conrad verschiesst. Bolliger 2:1. Püntener gehalten. Klauenbösch 3:1. Studer verschiesst. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Uster, keine gegen Rychenberg.

Uster: Feiner; Heierli, Klauenbösch; Steiger, Bolliger; Kanebjörk, Hurni; Stäubli, Schubiger, Berweger; Suter, Beerli, Juhola; Urner, Gallati, Kulmala. – Rychenberg: Schüpbach (70. Gruber); Nils Conrad, Levin Conrad; Gutknecht, Nussbächer; Noah Aeschimann, Schaub; Wöcke, Braillard, Studer; Püntener, Krebs, Iiskola; Kern (41. Lutz), Grunder, Schwerzmann (41. Keller).

Bemerkungen: HCR ohne Dall’Oglio und Dóža (verletzt). HCR von 59:58 bis 60:00 mit einem zusätzlichen Feldspieler. 69. Juhola verschiesst Penalty. Torhüterwechsel Rychenbergs im Penaltyschiessen beim Stand von 2:1.