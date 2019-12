Der dritte Meistertitel in Folge

Alexia Paganini reiste als Titelverteidigerin sowie mit den Rängen 9 und 7 aus den prestigeträchtigen ISU-Grands-Prix von Kanada und Russland im Gepäck an die SM. In der Tissot-Arena in Biel beeindruckte sie mit einer Dreifachlutz/Dreifachtoeloop-Sprungkombination, stürzte aber beim Dreifachrittberger. Die amerikanisch-schweizerische Doppelbürgerin lag nach dem Kurzprogramm in Führung, aber noch immer in Reichweite ihrer unmittelbaren Konkurrentinnen.

Kein Selbstläufer

Und die Kür hatte es in sich. Zum einen hatte Alexia Paganini vor Yasmine Kimiko Yamada und Anaïs Coraducci anzutreten, zum anderen präsentierte sie nicht ihr geplantes Programm, sondern griff auf die Musik der letzten Saison zurück. Die 18-Jährige begann ihr Programm erneut gut mit der schwierigen Dreifachlutz/Dreifachtoeloop-Sprungkombination. Dann stürzte sie ziemlich hart beim Dreifachlutz. Die 600 Zuschauenden hielten nun mehr und mehr den Atem an. Denn bei einem erneuten Sturz wäre für Yamada und Coraducci die Möglichkeit gegeben, Paganini als Meisterin zu entthronen.

Die Rittberger-Sprungkombination, bei der sie am Samstag nicht gestürzt war, stand noch aus. Diesmal klappte es. Paganinis Erleichterung war ihr sofort anzusehen. Von da an lief sie die ausstehenden Elemente locker und entspannt mit einem Lächeln, ganz so, wie es sein sollte. «Ich bin so glücklich, den dritten Titel gewonnen zu haben. Ich versuchte, mich stark auf das Programm zu fokussieren», erklärte sie. Die WSC-Läuferin bewies erneut ihre kolossale Nervenstärke und bestätigte ihr Sprungvermögen eindrücklich. Die beiden letztgestarteten Läuferinnen konnten dem entstandenen Situationsdruck nicht gerecht werden und mussten mehrere Fehler in Kauf nehmen. Sie siegte mit 177,18 Punkten vor Noémie Bodenstein (Lausanne et Malley, 156,05) und Yamada (Zürich, 149,97). Paganini und Yamada wurden von Swissiceskating für die EM 2020 selektioniert.

EM, zehn Shows und WM

Heute Dienstag fliegt sie wieder in die USA, wo sie wohnt, zurück, um für die EM in Graz im Januar wieder zurückzukommen. Überhaupt wird sie im ersten Quartal 2020 ein intensives Programm zu absolvieren haben. Nach der EM stehen zehn Shows mit Art on Ice in Zürich, Lausanne, Basel und Davos auf dem Programm. Danach folgt die WM in Kanada. «Bei den Trainings in den nächsten Wochen sind die beiden ersten Sprünge vom Kurzprogramm und der Kür im Fokus. Da will ich mich steigern», sagte Paganini vor ihrer Abreise.

Die Nummer 11 der Schweiz

Die Winterthurerin Lorena Salzmann, die nun für Uzwil startet, erreichte mit 108,71 Punkten den 11. Rang. Dabei gelangen der 21-Jährigen, neben einem beherzten Auftritt, drei Dreifachsprünge. Sie hätte es leicht in die Top Ten schaffen können, liess aber bei leichteren Elementen unnötig Punkte liegen.