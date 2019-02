Die Sprünge mitten in die Weltelite

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking liegen noch in weiter Ferne. Aber mittlerweile scheint – nach Kalle Koblet, der bereits 2018 in Pyeongchang angetreten war – ein zweiter Schneesportler aus der Region Winterthur fähig zu sein, den Weg auf diese grösste Sportbühne der Welt zu schaffen. Pirmin Werner, ehemaliger Kunstturner aus Alten, trumpfte in Deer Valley bei seiner WM-Premiere auf und beendete den Nachtwettkampf auf dem 9. Platz.

«Für mich war es schon ein Bonus, dass ich den Final springen konnte», erklärte der 19-jährige Werner. Den ersten Durchgang der Qualifikation hatte er auf Platz 7 abgeschlossen, womit er den direkten Vorstoss ins Aerials-Finalfeld nur um einen Rang verpasste. Im zweiten Durchgang aber sicherte er sich als Gesamtelfter den Platz unter den zwölf besten Springern dieser Titelkämpfe.

Im Final steigerte er sich um zwei Plätze. «Ich konnte die Sache ohne Druck angehen», bemerkte er. Den ersten Sprung, einen Lay-Double Full-Full, stand er nicht, der zweite, ein Full-Full-Full, ein Dreifachsalto mit drei Schrauben, gelang ihm «recht gut». Zusammen mit Teamkollege Noé Roth, der gar WM-Bronze eroberte, war er der einzige Finalteilnehmer mit Jahrgang 2000. «Ich muss an der Vierfachschraube arbeiten, damit ich mich weiter vorne platzieren kann», nimmt sich Werner vor.

Trotz Kreuzbandriss gestartet

Inzwischen wurde klar, dass er mit einem Kreuzbandriss zu dieser WM-Entscheidung gestartet war. Am Mittwoch im Training zum Final war Pirmin Werner bei der Landung im Schnee hängen geblieben und hatte sich am linken Knie verletzt. Trotzdem startete er und klassierte sich im 9. Schlussrang.

Erste Untersuchungen nach dem Wettkampf durch den Teamarzt und das anschliessende MRI im Spital ergaben dann einen Riss des vorderen Kreuzbandes im linken Knie. Wegen seiner Verletzung musste er den Mixed-Team-Event in der Nacht auf Freitag als Zuschauer verfolgen und konnte sich darüber freuen, das seine Teamkollegen Carol Bouvard, Nicolas Gygax und Noé Roth zum Weltmeistertitel sprangen.

«Nichts passte» bei Koblet

Deutlich weniger gut erging es Kalle Koblet an seiner WM im US-Bundesstaat Utah. Der Eidberger Snowboardcrosser musste sich im benachbarten Solitude Mountain Resort mit dem 31. Rang begnügen. «Leider überhaupt nicht gelaufen» sei es ihm. Im ersten Lauf der Qualifikation stürzte er, im zweiten musste er die richtige Mischung zwischen Sicherheit und Schnelligkeit finden, um sich einen Platz im Rennen zu sichern. Mit dem 26. Platz gelang ihm das einigermassen, doch eine gute Ausgangslage bei der Vergabe der Startplätze war vertan.

Schon in seinem ersten Lauf, im Achtelfinal, schied er als Letzter aus. Die Österreicher Hanno Douschan, der spätere WM-Zweite, und Alessandro Haemmerle kamen weiter, mit Koblet scheiterte auch US-Altmeister Nate Holland (41), der ihn kurz vor der Ziellinie noch überholt hatte. «Ziemlich enttäuschend», fasste der 21-jährige Winterthurer zusammen, «nichts hat gepasst.» Dazu gehörte auch der Kurs, der Goofy-Fahrer wie ihn benachteiligte. «Das hat es nicht besser gemacht.»

Den Teamevent schloss er gemeinsam mit Lara Casanova auf dem 8. Platz ab. «Wir waren beide nicht so top unterwegs», beschrieb Koblet. Immerhin konnten sie als einziges Schweizer Duo die erste Runde überstehen.

Am Sonntag hatte sein WM-Abschluss stattgefunden, am Dienstag kurz vor Mittag befand sich Koblet bereits wieder in der Schweiz. Er ging schnell nach Hause «für zwei Wäschen» und fuhr am Mittwochmorgen bereits ab zum nächsten Wettkampf: Am Feldberg, im Schwarzwald, stehen an diesem Wochenende ein Weltcuprennen und ein Teamevent an. «Es geht zum Glück schnell wieder weiter», sagt Koblet, der Junioren-Weltmeister von 2017, nach seiner zweiten missglückten Elite-WM. Am Feldberg fuhr er vor einem Jahr mit Platz 8 sein bestes Weltcupresultat heraus.

(Landbote)