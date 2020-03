Die erste Titelanwärterin

Wie fit ist die Titelverteidigerin? Im Dezember stürzte Cindy Merlo beim Skifahren und verdrehte sich das Knie. Immerhin: Die betroffenen Bänder waren «nur» angerissen. Der Unfall hat die Rückkehr auf die Tour der Professional Squash Association darum nicht verzögert. Ende Januar startete die Spitzenspielerin des Squash Racket-Clubs Winterthur schon wieder in Philadelphia an einem Weltranglistenturnier. Aber sie war nicht in bester Verfassung.

«Einen Tag vor dem Turnier wusste ich noch nicht ob ich spielen werde», erinnert sich Cindy Merlo. «Ich habe in der ersten Runde 3:0 gewonnen. Aber ich war nicht fit, hatte kein Selbstvertrauen und bin im dritten Satz nochmals gestürzt.» Weil sich das Knie schlimm anfühlte, liess die Profisquasherin danach das Tour-20-Event von St.Louis aus. Mitte Februar in Cincinatti, wieder im Court, blieb sie gegen die Französin Enora Villard, die Nummer 51 der Welt, chancenlos.

Schade, findet Merlo. Denn sie hat Villard im Januar 2019 schon einmal bezwungen. Es war ihr bisher wertvollster Sieg. Inzwischen sei jedoch alles «back to normal», betont sie. «Meine Form hat sich definitiv verändert, seit ich aus den USA zurück bin. Und ich spüre das Knie fast nicht mehr. Es wird jeden Tag besser.» Sie zieht aus der Verletzung sogar etwas Positives. «Das nimmt mir ein wenig Druck weg», sagt sie vor der Schweizer Einzelmeisterschaft, die ab Donnerstag in Langnau ausgetragen wird.

Finalgegnerin fällt aus

Weniger Druck? «Ich versuche, es jedenfalls so zu sehen», sagt Cindy Merlo. Für viele ist sie trotzdem erste Anwärterin auf den Titel. Erst recht nach der Absage von Ambre Allinckx. Die letztjährige Finalgegnerin, die damals 2:0 führte, bevor Merlo noch die Wende schaffte, zog sich am Sonntag in Training einen Riss im hinteren Oberschenkelmuskel zu. Die Krienserin hatte zuletzt ebenfalls gegen Enora Villard gewonnen und sich in der Weltrangliste auf Platz 112 vorgearbeitet. Cindy Merlo ist aktuell die Nummer 68 der Welt.

Die finale Vorbereitung auf die SM hat Cindy Merlo in Zürich absolviert. Hier findet nächste Woche auch der Grasshopper Cup statt. Die Gegnerin in der ersten Runde ist dann nochmals eine Klasse besser als Enora Villard. Merlo trifft auf Nele Gilis, die Nummer 18 der Welt. Als Juniorin hat die Winterthurerin öfter gegen Gilis gewonnen – allerdings gegen Tinne Gilis. Die jüngere Schwester von Nele ist nun auch die Nummer 19 der Welt.