«Es braucht eine mutige Leistung»

Blick nach oben oder Blick nach unten? Acht der neun Teams liegen in Punkten so nahe beisammen, dass für Smash nach der Hälfte der Meisterschaft alles möglich ist: der erneute Sprung ins Playoff, für das sich die besten zwei Equipen der Gruppe qualifizieren, oder der Fall auf den Barrageplatz, also Matches gegen den Sturz in die 2. Liga. 14 Punkte haben die Winterthurerinnen in den ersten acht Partien gewonnen.

Das sind nur zwei Zähler weniger als Leader Toggenburg. Aber auch nur drei Punkte mehr als Aadorf, der Zweitletzte. Ausgerechnet gegen die Thurgauerinnen starten die Frauen von Smash am Samstag in die Rückrunde. Er sei zuversichtlich, dass ein gutes Ergebnis gelinge, meint Erik Harksen. Er hat Smash im Sommer übernommen. «Aadorf stellt ein junges Team, und wir sind noch ein bisschen reifer geworden», meint der Trainer.

Selbstbewusster agieren

«Es ist wichtig, dass wir von Anfang an Druck erzeugen und den Aadorferinnen zeigen, dass sie dieses Mal keinen Punkt holen werden», sagt der frühere Aussenangreifer mit Vergangenheit in der Nationalliga A. Bereits in der letzten Partie erkämpfte sich Smash alle drei Zähler. Das war nach vorherigen 0:3-Niederlagen gegen Wittenbach und Andwil-Arnegg wichtig. Verletzungsbedingte Ausfälle hätten diese beiden Spiele schwierig gemacht, sagt Harksen: «Wir spielten nicht selbstbewusst.»

Die Partie gegen den Tabellenletzten Galina kam darum gerade recht. «Das war ein dankbarer Gegner. Es brauchte von uns vor allem eine mutigere Leistung als gegen Wittenbach und Andwil.» Daran habe er zuletzt mit seinen Volleyballerinnen gearbeitet, erklärt Harksen: «dass sie den Ball verlangen, wenn sie sich gut fühlen, dass sie der Zuspielerin zeigen, dass sie angreifen wollen». Das lerne man nicht von heute auf morgen, «aber ich habe das Gefühl, dass wir darin von Woche zu Woche besser werden».

Vor allem habe ihm der Sieg gegen Galina aber gezeigt, dass seine Spielerinnen durch die knappen Abstände in der Tabelle nicht gestresst seien oder sich unter Druck sähen. «Obwohl sie gewusst haben, dass wir Galina unbedingt schlagen müssen.» Harksen weiss: «Du schaust in der Tabelle eher nach unten, wenn es Konflikte im Team gibt.» Solche gibt es bei Smash nicht. «Ich konnte darauf aufbauen, dass es die Spielerinnen gut untereinander haben und schon länger miteinander spielen.»

«Werden uns noch steigern»

Er glaube deshalb, dass sich sein Team in der zweiten Hälfte der Erstliga-Meisterschaft noch steigern werde, betont Erik Harksen. «Wir hatten Spiele, die wir klarer hätten gewinnen können.» Ob Aussenangreiferin Anja Licka und Mittespielerin Stephanie Eichenberger gegen Aadorf wieder zur Verfügung stehen werden, ist jedoch unklar. Die beiden haben das Training erst wieder aufgenommen und übten zuletzt reduziert, nämlich ohne Sprünge.