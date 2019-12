Gebrüder Waibel spielen um WM-Bronze

Bis 90 Sekunden vor Schluss war der Halbfinal ausgeglichen. Dann brach der Damm bei den Pfungemern und Österreich qualifizierte sich für den Final. Dort trifft der Titelverteidiger auf die Deutschen, die Tschechien klar und deutlich 5:1 bezwangen.

Die Gebrüder Waibel spielen nun innerhalb von 24 Stunden zum dritten Mal gegen Brünn aus Tschechien. Diesmal gehts um die WM-Bronzemedaille. «Wir sind bereit und geben noch einmal alles.» Severin Waibel freut sich auf das Medaillenspiel. «Noch einmal vor dieser tollen Heimkulisse zu spielen, ist eine zusätzliche Motivation.»

Viertelfinalsieg über Tschechien

Der WM-Viertelfinal am Sonntagmorgen in der Basler St. Jakobshalle gegen Tschechien begann sehr defensiv. Beide Teams waren bedacht, keinen Fehler zu machen. Doch genau dieser unterlief den Pfungemern Mitte der ersten Halbzeit. Der Tscheche Pavel Loskot nutzte ihn zum Führungstreffer. Eine Minute später glich Benjamin Waibel nach einer schönen Einzelaktion über die linke Seite aus. Kurz vor der Pause erwischte Loskot durch einen direkt verwandelten Eckball Torhüter Severin Waibel zum 2:1-Pausenstand.

Kurz nach dem Wiederanspiel glichen die Schweizer nach einem Eckball wieder aus. Durch einen Penalty von Jiri Hrdlicka, Weltmeister von 2003 und 2008, legten die routinierten Tschechen erneut vor. Benjamin Waibel konnte zum dritten Mal ausgleichen. Ganz anders als in der ersten Halbzeit wurde das Spiel in den zweiten sieben Minuten offensiv geführt und war spektakulär für die Zuschauer. Kurz vor Schluss drang Benjamin Waibel erneut über die linke Angriffsseite durch. Ihm gelang erstmals in dieser Partie der Führungstreffer, was zugleich das Siegestor zum 4:3-Endstand war. Severin Waibel und seinem Bruder Benjamin war die Erleichterung nach dem Viertelfinalsieg sichtlich anzumerken.

Zuvor hatte Titelverteidiger Österreich seinen Viertelfinal gegen Belgien 5:2 gewonnen. Damit trafen die Waibels im Halbfinal auf den Topfavoriten aus Höchst, während der Vorrundensieger Deutschland gegen Tschechien, das nach der Viertelfinalniederlage im folgenden Ausscheidungsspiel Belgien besiegte, spielte.

Zwei Niederlagen in der Vorrunde

Nach dem nervösen WM-Auftakt und dem Unentschieden gegen Belgien vom Freitag wirkten die WM-Neulinge aus Pfungen am zweiten Tag deutlich souveräner. Gegen Frankreich führten die Gebrüder Waibel nach vier Spielminuten bereits 3:0. Danach kontrollierten sie die Begegnung und gewannen verdient 4:0.

Ein ganz anderer Gegner stand im dritten Vorrundenspiel gegenüber: Deutschland, seines Zeichens Weltmeister 2017, zählt zusammen mit Österreich zu den Titelanwärtern. Bis zur Pause vermochten die Schweizer mitzuhalten. Sie mussten nur einen Gegentreffer hinnehmen; dieser entstand nach einem Eckball. In den zweiten sieben Minuten erhöhten die Cousins Mlady mit schönen Spielzügen auf 3:0. Fortan mussten die Pfungemer ihre defensiv ausgerichtete Spielweise öffnen und wurden mit einem Anschlusstreffer nach einem Freistoss von Benjamin Waibel belohnt. Doch die Deutschen nutzten den geöffneten Raum ihrerseits zum 5:1-Endstand.

Die Begegnung gegen Österreich endete mit dem 7:1 zu hoch zu Gunsten der Weltmeister aus Höchst. Die Vorarlberger nutzten gleich zum Spielbeginn ihre Chancen aus. Nach drei Minuten führten die Titelverteidiger bereits 3:0. Danach zogen sie sich zurück und die Waibels übernahmen das Spieldiktat. Doch aus dem Chancenplus resultierte nur ein Treffer. Zuwenig, um auf diesem Niveau zum Erfolg zu kommen.

Das letzte Vorrundenspiel gegen Tschechien war bis zwei Minuten vor Schluss ausgeglichen. Erst danach nutzten die Pfungemer ihr Chancenplus zum 6:4-Erfolg. «Der Sieg war wichtig für unsere Moral», analysierte Benjamin Waibel die Ausgangslage für den finalen Sonntag, an dem Pfungen und Tschechien im Viertelfinal gleich nochmals aufeinander trafen.