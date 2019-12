Im Keller, in dem die Form entsteht

Wie gut das Sommertraining wirklich war, zeigt sich erst, wenn die Saison läuft. Das wäre für Kalle Koblet jetzt der Fall. Vor dem Start am Freitag zum ersten Weltcuprennen kann er schon mal feststellen: «Ich fühle mich körperlich sehr gut vorbereitet.»

Zum ersten Mal trainierte er den Sommer über in der Zone 4 Perfomance im Keller des Win4-Gebäudes im Deutweg. Das hatte diverse Vorteile: «Ich konnte immer mit dem Velo ins Gym fahren», erklärt der 22-Jährige aus Gotzenwil. Und: «Ich wurde gut betreut und wir hatten eine coole Trainingsgruppe.» Diese bestand aus der (NHL-)Eishockeyfraktion mit Mirco und Alina Müller, Sven Andrighetto, Dean Kukan und einigen Spielern der Rapperswil-Jona Lakers. «Es war ein Ansporn zu sehen, was sie im Training so machen.»

Einen grossen Final fahren

Seit über einem Jahr feilt er im Z4P an seiner Kraft und Kondition. Mittlerweile ist er nicht nur Gast, sondern auch selbst Trainer. Er betreut sowohl Nachwuchsathleten als auch «normale» Kunden, die sich fit halten wollen. «Es macht Spass und ist auch für meine Trainings eine Bereicherung.» Letzten Samstag noch war er als Trainer im Einsatz. Grundsätzlich aber sind im Winter die Tage vorwiegend für Snowboard reserviert.

Vier Jahre und einen Tag nach seinem Weltcupdebüt im Montafon, das er auf Platz 15 beendete, steigt Kalle Koblet am Freitag an gleicher Stätte in die neue Saison. Fürs erste Weltcuprennen hat er sich am Donnerstag mit der 16. Zeit qualifiziert, insgesamt 32 Fahrer unter den 65 Startern schafften den Cut. Koblet gilt als grösster Hoffnungsträger der Schweizer Boardercrosser.

Am 21. Dezember findet in Cervinia der nächste Weltcup statt. Im neuen Jahr stehen für den KV-Absolventen zunächst die Prüfungen der Berufsmittelschule an. Dann gehts weiter im Weltcup nach Vancouver, Feldberg im Schwarzwald, in die Sierra Nevada nach Südspanien und zum Abschluss nach Veysonnaz.

Die kleinen Finals eines Weltcuprennens kennt Koblet schon: 2018 wurde er Achter in Feldberg, 2019 im letzten Wettkampf vor der Sommerpause reichte es ihm in Veysonnaz zu Platz 7, seinem bisherigen Topergebnis. Jetzt will er im Weltcup die nächste Stufe erklimmen: «Ich will einmal einen grossen Final fahren.» Das zweite Saisonziel ist ein Platz in den Top 15 des Gesamtweltcups. Das würde ihm den Aufstieg in die Nationalmannschaft einbringen, auch wenn dieser Status grundsätzlich keine direkten Folgen auf finanzielle Unterstützung hat: «Es würde alles gleich bleiben», sagt Koblet. Aber es wäre ein weiterer Schritt in der Karriere des Juniorenweltmeisters von 2017 und Olympiastarters von 2018.

Die Snowboarder stehen vor einer Zwischensaison ohne WM. Die Qualifikation für Olympa 2022 in Peking beginnt erst in einem Jahr. Die Grundlagen dazu wird sich Koblet im nächsten Sommer aller Voraussicht nach wieder in diesem Keller am Deutweg erarbeiten.