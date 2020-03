Nach der Flucht in die Quarantäne

Es war ein guter Grund für eine kleine Teamfeier während des Nachtessens: Taha Serhani vom TV Hegi hatte sich letzten Donnerstag am Weltcup in Baku für die Gerätefinals der besten acht Turner am Reck und am Barren qualifiziert. Eine Viertelstunde nach der Rückkehr ins Hotelzimmer klopfte Delegationsleiter André Rochat an die Zimmertür der Athleten, zu denen auch Marco Rizzo (Kunstturnen Rorbas-Freienstein) gehörte: «Packt eure Koffer, wir reisen so rasch wie möglich ab!», war Rochats Order.

Die Regierung von Aserbeidschan hatte ab Freitag alle Veranstaltungen abgesagt. Es galt, das Land schnellstmöglich zu verlassen, bevor allenfalls Grenzen geschlossen würden. «Es war schon eine skurrile Situation. Um zwei Uhr in der Nacht waren wir am Flughafen in Baku und konnten um viertel vor fünf Uhr den letzten Lufthansa-Flug nach Frankfurt nehmen. Da fiel mir der erste Stein vom Herzen», erzählt der Winterthurer. Zum zweiten Mal erleichtert war er, als er im Flugzeug nach Zürich sass.

Die Zeit zu Hause

«Es war eine sehr stressige Situation. Am Mittwoch musste die US-Delegation heimreisen, am Donnerstag ging fast das ganze holländische Team. Da begann ich mir zum ersten Mal so richtig Gedanken über die Folgen der Coronakrise zu machen. Safe – war mein erster Gedanke, als ich in Zürich ausgestiegen bin», gesteht Taha Serhani erleichtert.

Zurzeit sitzen er, Rizzo und der Aargauer Noe Seifert, die in Baku waren, zu Hause in einer Art Quarantäne. Ein spanischer Turner musste in Baku mit Verdacht auf eine Corona-Infizierung ins Spital – er ist in der Zwischenzeit zurück in Spanien. Die Zeit zu Hause fällt dem Bewegungsmenschen Serhani nicht leicht, und vor allem hat er viel Zeit um nachzudenken.

Das Quäntchen Glück fehlt

Irgendwie fehlt dem 25-jährigen Winterthurer immer das letzte Quäntchen Glück. An der EM 2017 qualifizierte er sich für den Reckfinal, doch er musste aufgrund der Regelung, dass «nur» zwei Athleten pro Nation im Final turnen dürfen, als dritter und überzähliger Schweizer über die Klinge springen. An der EM 2018 wurde ihm im Reckfinal die Tiebreak-Regel, welche die bessere Ausführung (E-Note) höher gewichtet, zum Verhängnis. Serhani wurde Vierter mit 0,00 Punkten Rückstand. An der EM 2019 verpasste er nur ganz knapp die Gerätefinals am Reck (0,134) und Barren (0,1). «Und nun kommt mir der Virus dazwischen. Irgendwie jedes Mal bei mir, es nagt schon sehr.»

Diesen Dienstag wurde die EM, die vom 27. bis 31. Mai in Baku hätte stattfinden sollen, abgesagt. «Ich hätte dieses Jahr erneut gute Chancen gehabt, mich endlich durchsetzen zu können», sagt Serhani und ergänzt kämpferisch: «Ich habe aber immer noch das Gefühl, irgendwann geht es auf.» Die Europäische Turnunion ist bestrebt, für die EM ein neues Datum zu finden. Weiterhin offen ist, ob im Sommer in Tokio die Olympischen Spiele stattfinden.

Vorderhand ist die trainingsfreie Zeit von Serhani und Rizzo verlängert worden. Alle Kunstturner, die sich auf Olympia vorbereiten, haben nun zwei Wochen Ferien. «Was mache ich nur in all der freien Zeit?», fragt der Profisportler aus Winterthur. «Zum Glück sind auch all meine Kollegen in dieser Situation, so können wir uns wenigsten virtuell treffen. Wir haben ja alle Zeit.»