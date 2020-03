Um die Chance gebracht, etwas Neues zu erreichen

«Ich habe nun ganz viele Wochenenden, an denen ich nicht weiss, was anfangen», scherzt Sam Frey. Dann wird der Geschäftsführer des BC Winterthur ernst. «Im Moment herrscht eine gewisse Leere. Denn die nächsten zwei Monate wären durch Basketball bestimmt gewesen.» Bis am 4. April hätte das Frauenteam des BCW noch vier Partien der NLA-Zwischenrunde und danach das Playoff bestritten. Doch am Donnerstagabend beschlossen die Clubs, die Saison wegen der Corona-Krise sofort zu beenden.

«Für uns ist das sehr schlecht», erklärt Vereinspräsidentin Sandra Hofstetter. «In dieser Saison hätten wir die realistische Chance gehabt, Schweizer Meister zu werden – also etwas Neues zu erreichen.» Anfang Februar hatten die Winterthurerinnen, 2017 und 2019 Cupsiegerinnen geworden, bereits zum ersten Mal den Swiss Basketball League Cup gewonnen. Aber am Ende sei sie für den Abbruch gewesen, erzählt Sandra Hofstetter. «Auch bei mir wuchs das Bewusstsein, dass es nicht nur um uns Einzelne geht.»

Kein Trainingsstopp

Noch am Donnerstag, direkt nach dem Ende der Web-Konferenz der Clubs, informierten die Verantwortlichen die Spielerinnen. Die Profi-Basketballerinnen aus den USA sind schon nicht mehr in der Schweiz. Er habe Kolby Morgan und LaBrittney Jones am Freitagmorgen an den Flughafen gefahren, berichtet Daniel Rasljic, Sportlicher Leiter des BCW. «Sie machten sich Sorgen, dass es bald schwierig werden könnte, nach Amerika zurückzukehren.» Die beiden reisten deshalb sofort ab.

«Mit den anderen Spielerinnen sind wir so verblieben, dass sie nicht komplett mit dem Training aufhören», führt Daniel Rasljic aus. «Wir versuchen, einen gewissen Rhythmus beizubehalten.» Die Zeit ohne Wettkämpfe soll genutzt werden, «um individuell im technischen Bereich zu arbeiten», erklärt der Cheftrainer. Denn irgendwann wird der Spielbetrieb ja wieder aufgenommen. Vier Basketballerinnen mit Schweizer Status haben auch bereits zugesagt, in der nächsten Saison wieder für den BC Winterthur aufzulaufen.

«Es kostet alle etwas»

Eine grosse finanzielle Einbusse resultiere durch den Abbruch der Meisterschaft nicht, erläutert Geschäftsführer Sam Frey. «Die Wohnung für die Ausländerinnen hätten wir eh bezahlen müssen. Nun schauen wir, dass wir Entschädigung für Kurzarbeit für unsere Trainer und anderen Angestellten beantragen können.» Gewisse Einnahmen würden schon fehlen: Von Matchballsponsoren, Zuschauern und vom Erlös aus dem Kiosk. «Aber dafür müssen wir für die Spielwochenenden keine Halle bezahlen.»

Was mit den Verträgen der Ausländerinnen ist, die sich bei einer Teilnahme am Playoff automatisch um einen Monat verlängert hätte, wird noch abgeklärt. «Wir sind aber kleiner aufgestellt als andere Sportvereine in Winterthur», meint Sandra Hofstetter. «Wir haben es immer irgendwie geschafft. Aber natürlich sind wir nicht froh, dass die Saison nun zu Ende ist. Aber das Ganze kostet alle etwas, ob Basketball oder zum Beispiel Handball.»