Waibel/Waibel sind an der WM auf Medaillenkurs

Nach dem nervösen WM-Auftakt in der Basler St. Jakobshalle und dem Unentschieden gegen Belgien vom Freitag wirkten die WM-Neulinge aus Pfungen am zweiten Tag deutlich souveräner. Gegen Frankreich führten die Gebrüder Waibel nach vier Spielminuten bereits 3:0. Danach kontrollierten sie die Begegnung und gewannen verdient 4:0.

Ein ganz anderer Gegner stand im dritten Spiel gegenüber. Deutschland, seines Zeichens Weltmeister 2017, zählt zusammen mit Österreich zu den Titelanwärtern. Bis zur Pause vermochten die Schweizer mitzuhalten. Sie mussten nur einen Gegentreffer hinnehmen; dieser entstand nach einem Eckball. In den zweiten sieben Minuten erhöhten die Cousins Mlady mit schönen Spielzügen auf 3:0. Fortan mussten die Pfungemer ihre defensiv ausgerichtete Spielweise öffnen und wurden mit einem Anschlusstreffer nach einem Freistoss von Benjamin Waibel belohnt. Doch die Deutschen nutzten den geöffneten Raum ihrerseits zum 5:1-Endstand.

Weltmeister überlegen

Die Begegnung gegen Österreich endete mit dem 7:1 zu hoch zu Gunsten der Weltmeister aus Höchst. Die Vorarlberger nutzten gleich zum Spielbeginn ihre Chancen aus. Nach drei Minuten führten die Titelverteidiger bereits 3:0. Danach zogen sie sich zurück und die Waibels übernahmen das Spieldiktat. Doch aus dem Chancenplus resultierte nur ein Treffer. Zuwenig, um auf diesem Niveau zum Erfolg zu kommen. Die zweite WM-Niederlage bedeutete, dass das letzte Spiel gegen Tschechien bedeutungslos war. Beide Teams lagen sicher auf dem 3. und 4. Rang, so dass sie am Sonntag in der zweiten Runde nochmals aufeinandertreffen werden.

Bis zwei Minuten vor Schluss war die Begegnung ausgeglichen. Erst danach nutzten die Pfungemer ihr Chancenplus zum 6:4-Erfolg. «Der Sieg war wichtig für unsere Moral», analysierte Benjamin Waibel die Ausgangslage für den finalen Sonntag. «Wir wissen, dass wir sie schlagen können. Jetzt liegt es an uns, dass wir diese Chance zu unseren Gunsten auch nutzen.» Mit einem Sieg gegen Tschechien stehen die Schweizer im WM-Halbfinal und hätten damit ihr erstes Ziel auf dem Weg zu einer Medaille erreicht.