Wehe, wenn er den Schalter auf Race-Modus umlegt

Leidenschaft, Konzentration, Tempo, Spannung: So wird der 25-jährige Rico Thomann auf seinem Flyer beschrieben. Schon als kleiner Junge hatte er Benzin im Blut, wie es im Rennsport-Jargon so schön heisst. Dazu gebracht hatten ihn seine Familie, allen voran sein Vater. Früh durfte er erste Runden auf einer Kartpiste drehen. Aus dem anfänglichen Spass entwickelte sich bald eine Leidenschaft.

Erste Rennerfahrungen sammelte Thomann 2015 an der Kart Vega Trofeo. Rasch kamen Erfolge. Und sein Ehrgeiz wurde so richtig geweckt. Später entdeckte er seine Passion für Bergrennen. 2019 sollte ein spezielles Jahr werden. Er wurde nach einem harten Auswahlverfahren in die Swiss Race Academy (siehe Box) aufgenommen. Und triumphierte sogleich. Seit kurzem ist er «Schweizer Bergmeister Junior 2019», nachdem er von den sieben Teilnehmern der Swiss Race Academy in den vier zur Meisterschaft zählenden Läufen am meisten Punkte gesammelt hat.

Lieber Bergrennen als Formel 1

Einst war Michael Schumacher sein grosses Idol. Heute gehört Thomanns Leidenschaft jedoch nicht der Formel 1, sondern den Bergrennen. «Es ist das Zusammenspiel von Tempo, Dynamik und Konzentration», erklärt der gelernte Zimmermann, der in Langenhard im Tösstal aufgewachsen ist.

«Auf einer Rundstrecke darf man sich eher kleine Fehler erlauben, es hat mehr Auslauf. Beim Bergrennen hingegen muss alles passen», sagt Thomann. Zusammengefasst: Die Limiten ausreizen. Vor einem Lauf müsse man sich wie Skifahrer vor einem Slalomlauf die Strecke genau einprägen. «Sonst landet man schnell neben dem Kurs», betont er. Diese Konzentrationsfähigkeit gehört denn auch zu den Stärken Thomanns.

24-Stunden-Rennen als höchstes Ziel

Was seine Perspektiven im Autorennsport betrifft, ist er sehr realistisch. Als normaler Angestellter – er arbeitet 100 Prozent als Zimmermann – sei «der Weg nach oben schwierig. Die nächste Stufe zu erreichen, wäre nur mit grossen Investitionen verbunden. Dazu fehlen ganz einfach die Mittel.»

Die Swiss Race Academy könnte zwar ein Sprungbrett sein, doch damit mag der Winterthurer nicht spekulieren. «Wenn ich das Hobby weiterhin so betreiben kann und dabei etwas unterstützt werde, ist das sehr schön», gibt er sich bescheiden. Und nein, reich sei er damit nicht geworden. Er schätzt sich glücklich, dass seine Familie, seine Freundin und sein Geschäft voll hinter ihm stehen.

Der Zug für die Formel 1, das Nonplusultra im Autorennsport, ist für Thomann längst abgefahren. Dessen ist er sich bewusst. Er kann sich dafür anderes vorstellen. Langstreckenrennen würden ihn reizen, allenfalls auch Rallyes. «Ich bin offen für alles», sagt er, auch für ein Engagement im Ausland. «Das höchste der Gefühle wäre wohl das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring.» Diese Strecke, wo es ständig bergauf und bergab geht, käme seinen Fähigkeiten entgegen. Ansonsten schätzt er bei den Bergrennen in der Schweiz die Nähe zum Publikum. Als Beispiel nennt er Oberhallau, wo jeweils viele Leute aus der Region hinkommen, nicht zuletzt Freunde des Turnvereins Rikon, bei dem er Mitglied ist.

Privat ist er zahm unterwegs

Privat ist Thomann kein Rennpilot. Er fährt einen unscheinbaren, zweckmässigen Opel, Bedürfnis Gas zu geben, habe er gar nicht. Bussen wolle er nicht riskieren, und auf Streckenbesichtigungen bei Bergrennen sei seine Fahrweise «sehr moderat». Vor und nach dem Wettkampf ist er also sehr zahm unterwegs. Nur wenn er den Schalter auf Race-Modus umlegt, ist er kaum zu bremsen.