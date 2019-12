Zwei Brüder träumen vom grossen Coup

Die Weltmeister haben die Jungen nicht mehr im Griff



2300 Zuschauer füllten die Eulachhalle, als Pfadis grosse Mannschaft der Neunzigerjahre den FC Barcelona, den THW Kiel oder Badel Zagreb, Europas beste Handballclubs jener Zeit, in der Champions League empfing. Mehr Leute gingen nicht hinein. Ausser: Das Spielfeld wurde verkleinert. So geschehen für die Radball-WM 1997.



3150 Personen drängten sich in der zur Arena umgebauten Eulachhalle und erlebten an jenem 16. November 1997, wie Peter Kern und Marcel Bosshart zum dritten Mal in Serie Weltmeister wurden. «Eine tolle Sache», erinnert sich Bosshart. Kurz nach dem letzten WM-Match, in dem den beiden Pfungemern ein 0:0 gegen Deutschland zum Titel reichte, wurden die Weltmeister im Taxi nach Zürich ins Fernsehstudio zum «Sportpanorama» gefahren. Anschliessend stieg die Feier.



Nach jener vierten Goldmedaille beendeten die Pfungemer ihre Karriere in diesem familiären Teamsport, für den die Region immer wieder Topspieler hervorgebracht hat. Der Winterthurer Ruedi Breitenmoser dominierte die Fünfziger mit sechs WM-Titeln, fünf mit dem St. Galler Walter Osterwalder, einen mit dem Winterthurer Fritz Flachsmann. 1983 tauchte Peter Kern für den RMV Pfungen erstmals auf dem WM-Podest auf, zuerst gabs zwei Bronzene mit Martin Zinser, von 1991 bis 1997 gewannen Kern/Bosshart an jeder WM eine Medaille.



Der Winterthurer Peter Jiricek trat nahtlos die Nachfolge des Pfungemer Erfolgsduos an. Mit drei verschiedenen Partnern holte er 1999, 2002 und 2009 WM-Gold, hinzu kamen fünf weitere Medaillen, darunter 2000 die silberne mit dem Winterthurer Hanspeter Flachsmann. 2011 begann in der Schweiz die Altdorfer WM-Ära mit acht Medaillen in Folge; diese wurde nun von Severin und Benjamin Waibel beendet.



Kern/Bosshart trauen ihren Nachfolgern aus dem eigenen Club an der WM in Basel auf jeden Fall eine Medaille zu. «Das ist realistisch», meint Kern. Die Österreicher und Deutschen seien höher einzustufen. «Sie sind kaltblütiger und nutzen ihre Chancen besser aus. Unseren fehlt manchmal noch der Killerinstinkt.» Auch Bosshart rechnet mit einer Medaille für die Waibels. «Sie sind international an der Spitze dabei und haben einen starken Herbst gezeigt», sagt er. Und natürlich «hofft man immer wieder auf Überraschungen. Sie haben die Deutschen und Österreicher auch schon besiegt».



Die zwei Altmeister engagieren sich noch immer im RMV Pfungen. Kern hilft aus, manchmal führt er die Beiz, wenn in der Seebelhalle eine Meisterschaftsrunde ansteht, und er ist Schiedsrichter für Spiele unterer Ligen. Bosshart trainiert zweimal in der Woche Schüler und Jugendspieler. Die Waibels haben einst bei ihm begonnen, 14 Jahre lang hat er sie trainiert. «Sie haben immer viel geleistet, zeigten viel Ehrgeiz und Willen», lobt er das WM-Duo.



Zu den Aktivitäten im Verein gehören auch Trainingsspielchen, manchmal stehen Kern/Bosshart den Waibels gegenüber. «Bis vor zwei Jahren hatten wir sie regelmässig im Sack», meint Peter Kern. Nicht erst seit Bosshart diesen Februar am Bein operiert wurde, wendete sich das Blatt. Die Weltmeister haben die Jungen nicht mehr im Griff. «Zu langsam sind wir sowieso. Und inzwischen nützt auch die Routine nicht mehr viel. Seit wir immer auf die Kappe bekommen, macht es nicht mehr gleich viel Spass...», lacht Kern.



Peter Kern und Marcel Bosshart werden von Freitag bis Sonntag in der St. Jakobshalle sein, wenn Waibel/Waibel die WM-Geschichte ihres Vereins fortsetzen. Bosshart sagt: «Ich freue mich darauf, zu sehen, was meine Jungs machen.»