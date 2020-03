«Anfeindungen wären ein Rückfall in die Steinzeit»

Matthias GlarnerSchwingerkönig 2016

«Natürlich ist das nichts Alltägliches. Aber eigentlich ist es verrückt, muss man in der heutigen Zeit überhaupt noch ein Outing machen. Geschätzte fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung sind homosexuell. Der Sport ist ein Querschnitt der Gesellschaft, also werden es auch noch mehr Schwinger sein als Curdin. Ich habe damit absolut kein Problem. Die Schwingerfamilie kann nun beweisen, dass sie effektiv so tolerant ist, wie es immer heisst. Sollten Anfeindungen kommen, wäre das ein Rückfall in die Steinzeit.»

Arnold ForrerSchwingerkönig 2001

«Ganz ehrlich: Ich bin sehr überrascht. Ich finde, dass es unfassbar viel Mut braucht, hinzustehen und darüber zu sprechen. Verdammt viel Mut! Es wird Sprüche geben, da bin ich mir sicher. Curdin muss damit umgehen können. Ich denke, er wird sich darauf vorbereiten. Für mich persönlich ändert sich nichts. Ich habe in meinem Umfeld auch Leute mit anderen Neigungen.»

Remo Käser Teamkollege von Orlik, 5 Kranzfestsiege

«Ich habe den grössten Respekt vor Curdins Entscheidung. So etwas braucht Mut. Es ist absolut positiv, macht er diesen Schritt. Wenn du nicht nach den Normen tanzt, gibt es von einigen Seiten aufs Dach: Das habe ich im Schwingsport erlebt, das wird Curdin wohl ebenfalls erleben. Aber einer muss der Erste sein, der den Schritt macht – egal in welcher Hinsicht. Wie das Schwingervolk damit umgehen wird, ist schwierig abzuschätzen. Meistens sind die Leute nicht direkt, wenn sie etwas stört. Du erfährst es eher hintenrum. Aber ich bin überzeugt: Unter den Athleten wird Curdins Outing sehr gut aufgenommen werden. Curdin, geh deinen Weg. Auf meine Unterstützung kannst du zählen.»

Paul VogelObmann Eidgenössischer Schwingerverband

«Homosexualität ist etwas Alltägliches in unserer Gesellschaft, in allen Schichten. Homosexuelle sind normale Menschen, wir müssen im Schwingsport auch mit solchen Sachen umgehen können. Das kann auch bei uns Schwingern vorkommen. Mehr gibt es nicht zu sagen.»

Armon Orlik Bruder von Curdin, 17 Kranzfestsiege

«Dass sich mein Bruder outet, ist das Mutigste, das jemand machen kann. Ich bewundere ihn sehr dafür.»