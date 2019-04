Federer ist sich fürs Putzen nicht zu schade

Ab 5. Mai versucht sich Roger Federer endlich wieder an einem Sandplatzturnier. Beinahe drei Jahre hatte er die Sandsaison ausgelassen. Anfangs Mai tritt er in Madrid an, ab 26. Mai will er das French Open spielen. Der Schweizer trainiert aktuell in der Schweiz. Ein Fan hat ihn im Tennisclub Felsberg spielen sehen.

Und dieser Fan, ein Argentinier, machte auch sogleich ein Foto. Dieses zeigt den 20-fachen Grand-Slam-Sieger, wie er selber nach beendetem Training feinsäuberlich die Linien putzt, damit der nächste Spieler einen sauberen Platz vorfindet. Keinerlei Starallüren also beim 37-Jährigen.

Federer termina de entrenar en el Tennisclub Felsberg y te limpia los flejes de la cancha para el que viene después, awww. pic.twitter.com/dhBQUqWK86 — Marcos Zugasti (@marcos_z) 26. April 2019

(hua)