Halep zu stark für Bencic

Der Höhenflug von Belinda Bencic am WTA-Turnier in Madrid endet in den Halbfinals. Die Weltnummer 3 Simona Halep aus Rumänien erweist sich als zu stark für die Schweizerin und siegt 6:2, 6:7 (2:7), 6:0.

Die Entscheidung zugunsten der French-Open-Siegerin 2018 fiel zu Beginn des dritten Satzes. Bencic, die knapp zwei Stunden erbitterte Gegenwehr geboten hatte, kassierte schnell zwei Breaks und schaffte es danach nicht mehr, sich zurückzukämpfen.

Trotz der Niederlage darf Bencic die spanische Hauptstadt erhobenen Hauptes verlassen. Den hochklassigen zweiten Satz hatte sie dank 22 Winnern verdient zu ihren Gunsten entschieden. Nachdem sie beim Stand von 6:5 bereits einen ersten Satzball vergeben hatte, entschied sie das Tiebreak mit 7:2 für sich.

Halep bietet sich mit einem Finalsieg am Samstag gegen die Siegerin des zweiten Halbfinals zwischen Sloane Stephens und Kiki Bertens die Chance, die Japanerin Naomi Osaka an der Spitze der Weltrangliste wieder abzulösen. (Tages-Anzeiger)