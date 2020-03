Roger Federers Guru sucht neue Wege

Ivan Ljubicic wird im März 41 und ist damit nur zweieinhalb Jahre älter als Roger Federer. Doch mit seiner hochgewachsenen Figur (1,93 m), seiner Glatze und seinem wissenden Blick hat er etwas von einem spirituellen Lehrer an sich. Federer sagte schon vor vielen Jahren über den Kroaten, der als 13-Jähriger mit seiner Mutter und dem kleinen Bruder wegen der Kriegswirren aus Bosnien-Herzegowina flüchten musste: «Er ist sehr gescheit und ein natürlicher Leader.»

Als der ehemalige Weltranglistendritte 2016 zu Federers Coachingteam stiess, wurde er nach dessen Operation am linken Knie monatelang vom eigentlichen Job ferngehalten. Er musste sich in Geduld üben, bis Federer 2017 zum grossen Comeback ansetzte. Jetzt, vier Jahre später, ist es Federers Meniskus am rechten Knie, der einen Eingriff erforderte und damit erneut auch die Pläne seines Teams durcheinanderbringt.

«Er ist sehr gescheit und ein natürlicher Leader»Roger Federer

Severin Lüthi, Federers anderer Coach, kümmert sich momentan um das Davis-Cup-Team, das heute und morgen in Peru antreten muss. Aber auch Ljubicic wird es nicht langweilig. Der Davis-Cup-Champion 2005 ist längst daran, sein eigenes kleines Reich aufzubauen. Ljubicic gibt zwar prinzipiell keine Interviews mehr, seit er mit Federer arbeitet. Gegenüber dieser Zeitung gab der Kroate aber nun erstmals Einblick in sein Geschäftsleben, seine Motivation und seine Pläne.

Tennis im Blut

Dabei schickt er voraus, dass sein Fokus hundertprozentig auf Federer liege, «er ist meine erste, zweite und dritte Priorität. Ich stehe ihm 52 Wochen im Jahr zur Verfügung, und das wird so bleiben, solange er weiterspielen will». Er war seit Federers Operation vom 19. Februar auch schon in der Schweiz und verfolgt dessen Therapie genau. Da sie bisher «grossartig» verlaufe, hoffe er, schon bald wieder mit ihm auf dem Court zu arbeiten.

Aber eben, Federers Karriereende ist absehbar, und als kluger Mann baut Ljubicic vor. Er ist CEO und Gründer zweier Agenturen (LJ Sports Group und Ljubicic LLC). Schon ab 2013 managte er den nun zurückgetretenen Tomas Berdych. Inzwischen gehören Borna Coric (ATP 33), die 17-jährige Ukrainerin Marta Kostyuk (WTA 141) und der 23-jährige Chinese Zhizhen Zhang (ATP 140) zu seinen Klienten.

Federer und Ljubicic, ein gutes Team. (Bild: Keystone)

Der zehnfache Turniersieger ist ein bekennender Tennis-Enthusiast. Er habe diesen Sport in seinem Blut, er sei seine erste Liebe, und er werde nie genug davon bekommen, sagt er. «Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die ich dadurch erhalten habe, und keine war grösser als das Privileg, mit Roger zu arbeiten.» Sie beide seien sich sehr ähnlich in ihrer Tennis-Leidenschaft und ihrer Einstellung, und dies mache seine Arbeit sehr befriedigend und unterhaltsam.

Der zehnfache Turniersieger ist ein bekennender Tennis-Enthusiast.

Federers Verletzungspause will er nutzen

Seine Absicht sei es, vorwiegend jüngeren Spielern in der Rolle eines Mentors den Weg zum Erfolg im Tennis und in ein erfüllendes Leben danach aufzuzeigen, sagt der frühere TV-Experte von Sky Italia. Das liege daran, dass er einst selber wenig – oder keine – Unterstützung gehabt habe, alles selber herausfinden musste und ihm dabei viele Fehler unterlaufen seien.

Wichtig sei vor allem, die richtigen Leute zu finden auf diesem Weg, vor allem für die Jungen, die ihm besonders am Herzen liegen. Ljubicic war im Dezember auch am ersten Profitennis-Anlass in Saudiarabien, wo er an einer Veranstaltung für Junioren teilnahm. Federers Verletzungspause will er nun auch nutzen, um in die Türkei zu reisen, um dort im Tennis zu helfen.

Dass er sich in Federers Team derart im Hintergrund hält, hat dazu geführt, dass Ljubicics Einfluss gerne unterschätzt wird. Der niederländische Spitzencoach Sven Groeneveld etwa glaubt, dass Federer ohne den Kroaten 2017 am Australian Open nicht seinen 18. Grand-Slam-Titel geholt hätte, den ersten nach vier Jahren Unterbruch (seither sind zwei dazugekommen). «Ohne ihn wäre er nicht in der Lage gewesen, auf der Rückhandseite so aggressiv zu spielen und den Gegnern so viel Zeit zu nehmen», sagt Groeneveld.

Eine Familienbande

Inzwischen gehört Ljubicic schon im fünften Jahr zu Federers Team, womit er länger dabei ist als alle anderen Coachs ausser Lüthi. Federer, der gegen ihn 13 der 16 Duelle gewann (das erste vor 20 Jahren in Marseille), sieht bei ihm nicht nur die sportlichen Qualitäten. In Melbourne sagte er: «Wichtig sind nicht immer nur Vorhand und Backhand oder der nächste Gegner. Wichtig ist, dass er zur gesamten Organisation und auch zu meinem Familienleben passt.» Ljubicic harmoniere auch mit Mirka und Pierre Paganini, dem Fitnesscoach. Er und Lüthi seien Freunde von ihm, «und wichtig ist, dass auch sie sich respektieren». Dazu komme: «Wir haben es lustig untereinander, und das ist wertvoll, denn wir verbringen viel Zeit zusammen.»

«Wir haben es lustig untereinander, und das ist wertvoll, denn wir verbringen viel Zeit zusammen»Ivan Ljubicic

Schachliebhaber Ljubicic und Federer sind seit Jahren befreundet, auch durch ihre Familien (der Kroate hat einen elfjährigen Sohn und eine achtjährige Tochter). Ob er nach Federer jemanden anderen coachen wird, weiss er nicht. «Momentan kann ich mir das nicht vorstellen.»