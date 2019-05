Tsitsipas bodigt Nadal

6:4, 2:6, 6:3. Der Sieg des als Nummer 8 gesetzten Stefanos Tsitsipas im Halbfinal des Masters-1000-Turniers in Madrid kam gegen Rafael Nadal nach einem veritablen Auf und Ab zustande. Als «Belohnung» für den harten Kampf trifft der erst 20-jährige Grieche am Sonntag im Final auf die formstarke Weltnummer 1 Novak Djokovic.

Der Serbe stösst erstmals seit seinem Sieg am Australian Open Ende Januar wieder in einen Final vor. Djokovic gewann gegen den österreichischen Vorjahresfinalisten Dominic Thiem 7:6 (7:2), 7:6 (7:4). Er zeigte, dass man auch beim French Open mit ihm rechnen muss. Der 15-fache Major-Sieger, der den Viertelfinal gegen den Kroaten Marin Cilic kampflos überstanden hatte, zeigte sich effizienter als Thiem.

Der Österreicher führte in beiden Sätzen mit Break, Djokovic schlug aber jeweils zurück und war in den Tiebreaks überlegen. Djokovic trifft nun am Sonntag auf den Spanier Rafael Nadal oder den Griechen Stefanos Tsitsipas, die sich am späten Samstagabend gegenüber standen.

Der in den letzten Wochen nicht immer souveräne Djokovic war mit seiner Leistung sehr zufrieden. «Ich habe in beiden Tiebreaks wirklich gut gespielt. Das war mein bestes Spiel auf Sand in dieser Saison.» (sda/red)