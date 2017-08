Barcelona rund vier Wochen ohne Luis Suarez

Der Uruguayer zog sich bei der 0:2-Niederlage bei Real Madrid in Spaniens Supercup eine Knieverletzung zu. Die Ärzte stellten eine Kapseldehnung im rechten Knie fest. Nach Neymar, der zur Paris Saint-Germain wechselte, fehlt Barcelona damit ein weiterer Top-Stürmer.

Suarez wird nach Angaben des Klubs in den ersten drei oder vier Meisterschaftspartien in der Primera Division pausieren müssen. Ausserdem dürfte der Stürmer seiner Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen am 31. August gegen Argentinien und am 5. September in Paraguay fehlen.

(sda)