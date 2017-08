Bayern startet mit 3:1, Mehmedi trifft

Nach einer Schweigeminute für die Terroropfer in Barcelona legten die Bayern los wie die Feuerwehr. Nach den bescheidenen Leistungen in den Vorbereitungsspielen machte der Titelverteidiger schnell klar, dass der Weg zum Meistertitel erneut über München führen wird - und es waren die Neuzuzüge, die sich sogleich positiv in den Vordergrund spielten.

In der 9. Minute sorgte eine Kombination von zwei ehemaligen Hoffenheimern für die Führung, als der 21-jährige Niklas Süle eine Freistossflanke von Sebastian Rudy verwertete. Zehn Minuten später erhöhte der von Lyon gekommene Corentin Tolisso auf 2:0. Zudem traf der Franzose noch den Innenpfosten. Nach einer Halbzeitpause, die wegen eines Gewitters eine gute halbe Stunde dauerte, fiel die Entscheidung durch einen Foulpenalty Robert Lewandowskis zum 3:0. Schiedsrichter Tobias Stieler nutzte dabei erstmals in der Bundesliga-Geschichte den Videobeweis.

Das 3:1 durch den Schweizer Internationalen Admir Mehmedi (65.) nach einer schönen Kombination war verdienter, aber letztlich ungenügender Lohn für die Bemühungen Leverkusens. Das Team des neuen Trainers Heiko Herrlich hatte zwar mehr vom Spiel als die früh in den Spargang wechselnden Münchner, agierten aber viel zu wenig kaltblütig. Zudem zeigte sich Sven Ulreich, der den noch nicht ganz fitten Manuel Neuer im Bayern-Tor vertrat, in glänzender Form.

Was den Gegnern zu denken geben müsste: Bei den Bayern fehlte neben Neuer, Thiago, Juan Bernat, Jérôme Boateng, Javi Martinez und dem hochkarätigsten Neuzuzug James Rodriguez eine halbe Mannschaft.

Bayern München - Bayer Leverkusen 3:1 (2:0). - 75'000 Zuschauer (ausverkauft). - Tore: 9. Süle 1:0. 19. Tolisso 2:0. 52. Lewandowski (Foulpenalty) 3:0. 65. Mehmedi 3:1. - Bemerkung: Leverkusen mit Mehmedi.

Rangliste: 1. Bayern München 1/3 (3:1). 2. 1. FC Köln 0/0 (0:0). 2. Augsburg 0/0 (0:0). 2. Borussia Dortmund 0/0 (0:0). 2. Borussia Mönchengladbach 0/0 (0:0). 2. Eintracht Frankfurt 0/0 (0:0). 2. Hamburger SV 0/0 (0:0). 2. Hannover 96 0/0 (0:0). 2. Hertha Berlin 0/0 (0:0). 2. Hoffenheim 0/0 (0:0). 2. Mainz 05 0/0 (0:0). 2. RB Leipzig 0/0 (0:0). 2. SC Freiburg 0/0 (0:0). 2. Schalke 04 0/0 (0:0). 2. VfB Stuttgart 0/0 (0:0). 2. Werder Bremen 0/0 (0:0). 2. Wolfsburg 0/0 (0:0). 18. Bayer Leverkusen 1/0 (1:3).

(sda)