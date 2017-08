Belgier Lampaert gewinnt 2. Vuelta-Etappe

Laempert führt nun auch in der Gesamtwertung eine Sekunde vor Trentin. Der Tagessieger aus Belgien nahm dem ehemaligen Stunden-Weltrekordhalter Rohan Dennis aus Australien das Rote Trikot des Leaders im Gesamtklassement ab.

Der Favorit Christopher Froome hat derweil den Weg zu seinem ersten Vuelta-Sieg eingeschlagen. Der vierfache Sieger der Tour de France verbuchte schon nach dem Auftakt am Samstag einen Vorsprung vor seinen direkten Konkurrenten. "Das Team ist toll, meine Form stimmt. Ich habe ein gutes Gefühl", gab Froome zu Protokoll.

Im äusserst anspruchsvollen 13,7 km langen Team-Zeitfahren fuhr Froomes britische Sky-Mannschaft zwar nur in den 4. Rang. Die Mitfavoriten Fabio Aru (32 Sekunden Rückstand), Vincenzo Nibali (22), Alberto Contador (26) und Romain Bardet (37) mussten gegen ihn aber bereits Federn lassen. An den Abständen änderte sich am Sonntag nichts.

Am Montag kommt die Vuelta ins Heimatland Spanien.

