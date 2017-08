Dzemaili mit Montreal in den Playoff-Rängen

Gegen Real Salt Lake City gab es einen 3:1-Heimsieg und damit den vierten Erfolg in Serie.

Dzemaili leistete mit einem Doppelpass die Vorarbeit zum 1:0 von Captain und Doppeltorschütze Ignacio Piatti (11.). Dzemaili, der in der 74. Minute ausgewechselt wurde, verzeichnete im Verlaufe der Partie noch einen Pfostenschuss (54.).

Im Rahmen der vier Spiele umfassenden Erfolgsserie realisierte Impact den dritten Triumph in Folge mit mindestens drei Torerfolgen, was Klubrekord in der MLS bedeutet. In den vorangegangenen beide Spielen gewann das Team mit Dzemaili gegen Philadelphia und Chicago jeweils mit 3:0.

Montreal verbesserte sich mit dem jüngsten Erfolg in der Rangliste der Eastern Conference um zwei Ränge auf den 5. Platz und ist damit neu innerhalb der Playoff-Ränge (Top 6) klassiert.

