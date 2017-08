Entwarnung bei Shaqiri

Xherdan Shaqiri wird der Schweizer Nationalmannschaft in den WM-Qualifikationsspielen gegen Andorra (31. August) und in Lettland (3. September) wohl zur Verfügung stehen. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben, dass die Muskelverletzung, die sich der 25-jährige Mittelfeldspieler von Stoke City im Spiel am letzten Samstag gegen Arsenal zugezogen hatte, nicht gravierend ist.

Shaqiri wird den "Potters" zwar in der Liga-Cup-Partie am Mittwoch gegen Rochdale fehlen, Trainer Mark Hughes hofft aber, dass der Schweizer Internationale am Sonntag auswärts gegen West Bromwich Albion wieder einsetzbar ist.

(sda)