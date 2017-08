FC Sion mehrere Monate ohne Verteidiger Cümart

Schon im ersten Saisonspiel in Thun hatte sich Cümart die Schulter ausgerenkt. Bei seinem Comeback am Sonntag erlitt er kurz nach der Pause die gleiche Verletzung, was nun einen Eingriff unumgänglich macht.

Cümart war vor der Saison leihweise vom FC Basel ins Wallis gekommen, auf Wunsch von Trainer Paolo Tramezzani, der den jungen Verteidiger bereits in Lugano im letzten Frühling trainiert hatte. Im FC Sion hätte Cümart der Patron in der Dreierabwehr sein sollen.

(sda)