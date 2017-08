Halep winkt Führung in der Weltrangliste

Sowohl die führende Pliskova als auch ihre erste Verfolgerin Halep stehen im Halbfinal. Um die Vorjahressiegerin Pliskova noch in Cincinnati von der Spitze zu verdrängen, muss Halep das Turnier gewinnen.

Die Rumänin setzte sich im Viertelfinal gegen Johanna Konta 6:4, 7:6 (7:1) durch und trifft am Samstag auf die Überraschungs-Halbfinalistin Sloane Stephens (WTA 151). Pliskova gewann am gleichen Tag zweimal - zunächst den verschobenen Achtelfinal in drei Sätzen gegen Camila Giorgi, wenige Stunden später den Viertelfinal gegen Caroline Wozniacki klar. Ihre Gegnerin im Halbfinal ist Garbiñe Muguruza.

Vor Turnierbeginn hatte es fünf Anwärterinnen auf die Spitzenposition am kommenden Montag gegeben. Die ausgeschiedenen Angelique Kerber (WTA 3), Jelina Switolina (WTA 4) und Wozniacki (WTA 5) kommen nun nicht mehr in Frage.

