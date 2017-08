Nadja Peter-Steiner erhält Vorzug gegenüber Janika Sprunger

Die gebürtige Schwyzerin kämpft ab Mittwoch zusammen mit Steve Guerdat, Martin Fuchs und Romain Duguet um die Medaillen.

Den endgültigen Selektionsentscheid fällte der Equipenchef Andy Kistler zusammen mit Trainer Thomas Fuchs am Dienstagmittag nach dem Abschlusstraining. Über die Klinge springen musste die Olympia-Reiterin Janika Sprunger, die nach dem Verzicht von Paul Estermann kurzfristig mit Aris eingesprungen war. Ihr Paradepferd Bonne Chance ist derzeit nicht wettkampftauglich. "Auch Janika weiss, dass Nadja mit Saura derzeit einen stärkeren Partner hat", begründete Kistler seinen Entscheid. "Wir hatten unseren Plan. Und auch hier in den Trainings ist alles gut gegangen. So gab es keinen Grund, eine Änderung vorzunehmen", fügte er an.

Guerdat im Sattel von Bianca, Fuchs mit seinem Schimmel Clooney und Duguet auf Twentywo des Biches treten somit zusammen mit Peter-Steiner zum Jagdspringen an. Am Donnerstag und Freitag folgen dann in der zweiten Wertungsprüfung je ein Ritt analog zu einem Nationenpreis. Die siegreiche Equipe steht am Freitagabend gegen Mitternacht nach drei Umgängen fest. Der Europameister wird am Sonntag in zwei weiteren Durchgängen ermittelt. Im Gegensatz zu den Olympischen Spielen wird das Skore nach der Team-Prüfung nicht auf Null gestellt. Sämtliche Ritte ab Mittwoch widerspiegeln sich in der Wertung.

(sda)