Celtic trotz 3:4 in der Champions League

Der schottische Traditionsklub erreichte zum zehnten Mal in den letzten 16 Jahren die Gruppenspiele der Champions League. Celtic hatte das Weiterkommen praktisch schon mit dem Hinspiel in Glasgow sichergestellt, das es 5:0 gewonnen hatte. Die Schotten sind bislang dreimal über die Gruppenphase der Königsklasse hinausgekommen und danach jeweils in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.

Die Kasachen werden in die Gruppenspiele der Europa League verwiesen. Dort holten sie vor einem Jahr aus den beiden Spielen gegen die Young Boys nur einen Punkt heraus.

Kurztelegramme:

Astana - Celtic Glasgow 4:3 (1:1). - SR Kralovec (CZE). - Tore: 27. Ajer (Eigentor) 1:0. 34. Sinclair 1:1. 48. Muschikow 2:1. 50. Twumasi 3:1. 69. Twumasi 4:1. 81. Ntcham 4:2. 90. Griffiths 4:3.

