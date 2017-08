Sportwelt trauert nach Barcelona-Drama

"Tief traurig über den Anschlag auf unsere Stadt. All unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Familien und den Menschen in Barcelona", twitterte der FC Barcelona am Donnerstagabend.

Der spanische Meister Real Madrid äusserte in dem Kurznachrichtendienst Twitter seine "tiefe Trauer". Real-Profi Ronaldo schrieb: "Bin bestürzt über die Nachrichten, die aus Barcelona kommen. Alle Unterstützung und Solidarität den Familien und Freunden der Opfer!"

Der spanische Tennis-Weltranglisten-Erste Rafael Nadal äusserte sich ebenfalls tief betroffen: "Bin am Boden zerstört über das, was in Barcelona passierte! All meine Unterstützung den betroffenen Familien und der Stadt."

Auch Manchester City, der Verein des früheren Barcelona- und Bayern-Trainers Josep Guardiola, zeigte sich bestürzt und gedachte der Opfer und Rettungskräfte.

Der französische Top-Club Paris Saint-Germain, der vor wenigen Tagen den Brasilianer Neymar für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet hatte, schrieb von einem "tragischen Tag".

(sda)