Young Boys ohne Hoarau nach Moskau

Der Franzose erlitt am Samstag in der Super League beim 0:0 gegen den FC Zürich eine Verletzung am linken Oberschenkel. Hoarau war auf dem Letzigrund in der 74. Minute durch seinen Landsmann Yoric Ravet ersetzt worden.

Der Ausfall des Stürmers ist für die Berner ein herber Dämpfer im Hinblick auf das Rückspiel, in dem sie ein 0:1 aufholen müssen. Hoarau ist der beste Skorer bei YB - in der letzten Saison erzielte er 18 Tore, obwohl er im Herbst wochenlang ausgefallen war.

Die Verletzung von Hoarau trifft die Young Boys zudem in einer Phase, in der sie sich mit dem Toreschiessen eher schwer tun. In den letzten beiden Meisterschaftsspielen sowie im Hinspiel gegen den ZSKA Moskau waren die Berner jeweils leer ausgegangen.

(sda)