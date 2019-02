Auch ohne Neymar kommt PSG auf Touren

Eine Frage beschäftigte am Dienstagabend so manchen Fussball-Fan: Wie schlägt sich Paris Saint-Germain ohne Neymar bei Manchester United? Die Antwort liess nicht lange auf sich warten. Bereits nach der ersten Viertelstunde des Achtelfinal-Hinspiels in der Champions League zwischen den beiden Topclubs konnten die Gäste den Ball herrlich in ihren Reihen laufen lassen.

In der ersten Halbzeit blieben beide Teams ihren Fans zwar offensiv einiges schuldig. Wirkliche Torchancen, für die bei PSG unter anderem jeweils Neymar zuständig ist, blieben aus. Dennoch wurde der brasilianische Stürmerstar auf dem Platz offenbar weniger vermisst als im Netz. Auf Twitter wurde bereits vor dem Anpfiff der Partie darüber gerätselt, wie hoch das Heimteam gewinnen würde. Wer damit rechnete, dass PSG ohne die beiden verletzten Schlüsselspieler Neymar und Cavani nicht auf Touren kommt, wurde jedoch spätestens nach der Pause eines Besseren belehrt.

Bereits nach dem 1:0 für die Pariser in der 53. Minute durch Presnel Kimpembe verstummten die ersten Zweifler. Und nach Kylian Mbappés 2:0 mochten die Anhänger der Red Devils gar nicht erst ans Rückspiel in Paris denken. «Stell Dir vor, wenn Neymar und Cavani gespielt hätten», gab ein User zu bedenken – und weitere Kommentare folgten prompt.

Sollten die beiden am 6. März wieder einsatzfähig sein:

Cavani & Neymar return on the next game ???? — Candy Charles (@Candy_Awesome) 12. Februar 2019

Und PSG hat ohne sie:

No Neymar No Cavani No problem ???????? — Kevin Hayes (@Kevin__Hayes) 12. Februar 2019

Da glaubt einer zu wissen, wie das Spiel mit ihnen geendet hätte:

@ManUtd If Cavani and Neymar were fit also, the score would have been 5-0 #ChampionsLeague #MANPSG — Johan Du Plessis (@Doepie308) 12. Februar 2019

Für Fans von Manchester United ein Horror-Szenario:

The scenes if Neymar and Cavani were fit for this #MUNPSG pic.twitter.com/6AZ3AJwi7Z — Adam Tomas (@adzthomas) 12. Februar 2019

Das wirft Fragen auf:

No Neymar, Cavani or Rabiot and we still down 0-2? pic.twitter.com/OfdhISpHBH — Tamer (@ltxmz) 12. Februar 2019

