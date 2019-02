Seferovic kann nicht aufhören zu treffen

In der portugiesischen Meisterschaft ist Haris Seferovic mit 13 Treffern der zweitbeste Goalgetter, jetzt schlägt der Schweizer Nationalspieler für Benfica Lissabon auch in der Europa League zu.

Der @SSCNapoli gelingt in der 11. Minute das erste Tor auf Schweizer Boden – dank eines Patzers von @FC_zuerich-Goalie Yannick Brecher ????. Kurz später erhöhen die Neapolitaner auf 2:0. Es sieht düster aus im Letzigrund. #ZURNAP #Europa League #srffussball pic.twitter.com/qMj2Zh9cW0 — SRF Sport (@srfsport) 14. Februar 2019

Im Sechzehntelfinal-Hinspiel in Istanbul gegen Galatasaray erzielte Seferovic in der 64. Minute mit einem akrobatischen Schlenzer im Fallen das Siegestor zum 2:1. In der Gruppenphase der Champions League im Herbst hatte Seferovic einmal getroffen, beim 3:2-Sieg bei AEK Athen.

Arsenal schwach

Arsenal, das sich nicht für die Champions League qualifizieren konnte, gerät jetzt auch in der Europa League in Bedrängnis. Die Gunners verloren das Hinspiel bei BATE Borissow 0:1.

Sekunden vor dem Pausenpfiff erzielte Stanislaw Dragun das Tor mit einem wuchtigen Kopfball auf eine Freistossflanke. Kurz vor Schluss sah Arsenals französischer Stürmer Alexandre Lacazette die Rote Karte, weil er einem Gegenspieler mit seinem Unterarm rückwärts ins Gesicht geschlagen hatte. BATE Borissow - Arsenal 1:0 (1:0). - SR Jovanovic (SRB). - Tor: 45. Dragun 1:0. - Bemerkungen: Arsenal bis 69. mit Xhaka (verwarnt), ohne Lichtsteiner (Ersatz). 85. Rote Karte gegen Lacazette (Arsenal/Foul).

Galatasaray Istanbul - Benfica Lissabon 1:2 (0:1). - SR Gil Manzano (ESP). - Tore: 27. Salvio (Handspenalty) 0:1. 54. Luyindama 1:1. 64. Seferovic 1:2. - Bemerkungen: Galatasaray Istanbul ohne Derdiyok. Benfica Lissabon mit Seferovic.

Krasnodar - Bayer Leverkusen 0:0. - SR Massa (ITA).

Lazio Rom - FC Sevilla 0:1 (0:1). - SR Kordez (SLO). - Tor: 22. Ben Yedder 0:1.

Rapid Wien - Inter Mailand 0:1 (0:1). - SR Borsch (GER). - Tor: 39. Martinez (Foulpenalty) 0:1. (sda)