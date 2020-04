Abo+ Die Volleyballer von Smash «Wir wollen auch langfristig in der Nationalliga B sein»

Die Männer von Smash schöpften ihr Potenzial zu selten aus. So fassen Teamcaptain und Clubpräsident die Saison zusammen. Trotzdem bleiben die Winterthurer in der NLB – am grünen Tisch.