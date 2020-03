Aadorfer Volleyballerinnen wollen nicht aufsteigen

Der Start in den Match gegen Schönenwerd verlief für Aadorf nicht nach Plan. Obwohl sich im ersten Satz über lange Zeit keines der beiden Teams punktemässig absetzen konnte, taten sich die Thurgauerinnen sichtlich schwer, Druck in der Offensive aufzubauen. Die Gäste aus Schönenwerd hatten sich mustergültig vorbereitet und liessen mittels vorbildlicher Verteidigungsarbeit kaum ein Vorbeikommen am Block zu. Aadorf reagierte mit Unsicherheiten im Angriff und hatte Schwierigkeiten, eigene Chancen zu verwerten. Immer häufiger patzten die Lokalmatadorinnen im Service und verschenkten auf diese Weise etliche Punkte. Nicht einmal das gelungene Einwechseln der Angreiferin Michelle Egger, die mit einer soliden Serviceserie von 16:21 auf 20:21 verkürzte, vermochte dem Lauf des ersten Satzes eine Wende zu geben. Die Gäste aus Solothurn gingen mit 1:0 in Führung.

Vom zweiten Satz an im Angriff überzeugend

Zu Beginn des zweiten Satzes wurde jedoch deutlich, dass die Aufholjagd gegen Ende des ersten Satzes ihre Spuren beim Gegner hinterlassen hatte. So schafften es die Aadorferinnen nun mit mehr Überzeugung im Angriff, frühzeitig in Führung zu gehen und Schönenwerd in Bedrängnis zu bringen. Mit gelungenen Pässen schaffte es Aadorfs Zuspielerin Zora Widmer , ihre Angreiferinnen auf sämtlichen Positionen gekonnt in Szene zu setzen. Aadorf entschied manchen Ballwechsel nun früh für sich und gewann Satz 2 25:22.

Der Start in den dritten Satz missglückte Aadorf. Headcoach Gilman Cao Herrera reagierte darauf mit einem taktischen Time-out beim Stand von 2:8. Ermutigt und mit neuer Energie rissen die Thurgauerinnen das Ruder rechtzeitig herum. Aadorf holte auf 15:15 auf und liess sich vom Weg zum Satzgewinn (25:21) nicht mehr abbringen. Im vierten und letzten Satz trat Aadorf dann mit der gewohnten Selbstsicherheit auf und liess an einem 3-Punkte-Sieg kaum je Zweifel aufkommen. Mit 25:20 bejubelte Aadorf den vierten Sieg in fünf Play-Off Partien.

Ohne Aufstiegsziele in den Spitzenkampf

Aktuell befindet sich der Aadorf weiterhin auf dem dritten Zwischenrang (13 Punkte). Weil Leader Münchenbuchsee gegen Volleya Obwalden durch einen erst im Tie-break errungenen Sieg einen Punkt verloren hat, liegt ein direkter Spitzenkampf zwischen Aadorf und Münchenbuchsee im Bereich des Möglichen. Am kommenden Samstag bestreiten die Thurgauerinnen aber zunächst das Rückspiel gegen den Vierten Visp.

Obschon der VBC Aadorf mit dem NLB-Meistertitel liebäugelt, verkündete Vereinspräsidentin Sonja Mathis am Samstag, dass von einem potentiellen Aufstieg in die NLA abgesehen wird. «Uns ist es in den vergangenen Monaten nicht gelungen, die nötigen finanziellen Mittel zu sichern, was uns dazu bewegt hat, unser Fanionteam nicht für die Aufstiegsspiele anzumelden», erklärte Mathis. Das Ziel sei es abe weiterhin eine solide NLB-Mannschaft zu stellen und sich nachhaltig auf die Nachwuchsförderung zu konzentrieren.