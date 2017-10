Aussprache hilft in den Viertelfinal

Die drei Niederlagen in Folge und vor allem die dabei gezeigten enttäuschenden Leistungen hatten unter der Woche eine Aussprache und Linienumstellungen nach sich gezogen. Diese Massnahmen zeitigten anfangs nur insofern Erfolg, als das Team von Rolf Kern solidarischer und kämpferischer auftrat und sich dadurch die Defensive stabilisierte. Der Ausgleich kurz vor Spielmitte wirkte dann aber befreiend und von da an war klar, dass der Sieger nur HCR heissen konnte.

Den Dreh gefunden

In den ersten Minuten war spürbar, dass die Aussprache bei der Mannschaft angekommen war. In ihrem ersten Einsatz tauchte die erste Linie gleich zweimal brandgefährlich vor dem Gästetor auf, konnte aber noch nicht reüssieren. Der Blitzstart erwies sich freilich als Strohfeuer. Der HCR war zwar bemühter als zuletzt und in der Abwehr nicht mehr ganz so anfällig, doch agierte er erneut verkrampft und offensiv entsprechend statisch. Kloten wirkte weit frischer, hatte daher für den Rest des Startdrittels mehr vom Spiel und ging in der neunten Minute verdientermassen in Führung.

Im ähnlichen Stil ging es im Mitteldrittel weiter, bis Mikko Hautaniemi in der 27. Minute der zu diesem Zeitpunkt schmeichelhafte Ausgleich gelang. Das Tor drehte einen Schalter um. Der HCR schien von einer Last befreit und bestimmte fortan mit sehr viel mehr Bewegung und Variabilität, was sich auf dem Feld zutrug.

«Wir liefen von da an mehr, kämpften füreinander und gewannen mit jedem erzielten Tor Selbstvertrauen hinzu», fasste Kern die Wandlung zusammen. Es war darum kein Zufall, dass die zweiten zwanzig Minuten mit sechs Rychenberger Treffern von sechs verschiedenen Schützen eine Vorentscheidung brachten. Es war auch keiner, dass Verteidiger wie Thomas Haag und Nils Conrad wiederholt in vorderster Front in Erscheinung traten und auch drei Tore beisteuerten.

Offener Schlagabtausch

Anders als zuletzt gegen Waldkirch und GC liessen sich die Winterthurer im Schlussdrittel auch nicht ins Bockshorn jagen, als der Gegner ein forsches Forechecking betrieb und auf zwei Linien umstellte. Einerseits wurde so viel geblockt wie selten und andererseits gelang es immer wieder, die Räume zu nutzen und infolgedessen den Vorsprung zu konservieren. Näher als auf vier Tore kam Kloten nie mehr heran.

Einziger Wermutstropfen war, dass vier Gegentore im Schlussdrittel schon etwas viele waren. Doch Kern relativiert: «Bis der Gegner auf tutti ging, kassierten wir nur zwei Gegentore. Das war wichtig.» Die letzten rund vier Minuten waren dann ein offener Schlagabtausch mit je zwei Toren auf beiden Seiten. ()