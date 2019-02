BCW-Frauen erreichen den Cupfinal

Daniel Rasljic kann es kaum glauben. «Dass wir im Cupfinal stehen, ist irgendwie verrückt», sagt der Winterthurer Trainer: «Vor eineinhalb Monaten hatten wir noch einen Scherbenhaufen, und jetzt gelingt uns eine so tolle Mannschaftsleistung». Es war kein einfaches Spiel. Die Gastgeberinnen von Riva Basket zeigten wie schon vor einer Woche im NLA-Spiel in Winterthur eine gute Leistung und lagen nach 36 Minuten nur neun Punkte zurück.

Überragende LaBrittney Jones

Doch die Frauen aus dem BCW waren im Angriff solide. Sie überbrückten nach Ballgewinn rasch das Feld und erspielten sich im Positionsangriff kombinationsreich freie Würfe. Sie verteidigten stark. Und sie hatten mit LaBrittney Jones die überragende Basketballerinnen in ihren Reihen. Die Amerikanerin warf nicht nur 28 Punkte, sondern sicherte ihrer Equipe auch 16 Abpraller und gab fünf letzte Pässe zum erfolgreichen Abschluss.

«Ich glaube aber nicht, dass wir es geschafft hätten ohne Cinzia und Yéléna. In der Verteidigung haben beide gut gearbeitet», meint der Headcoach. Cinzia Tomezzoli kehrte nach einer Verletzung an der linken Hand zurück ins Team. «Es ging besser als ich dachte», kommentiert sie ihre Partie, «obwohl wir drei neue Spielerinnen haben». Mit ihnen hat Tomezzoli erst drei Mal trainiert.

Frühe Vorentscheidung

Das hinderte sie nicht daran, nach 18 Sekunden einen ersten Pass zu einem Korb zu geben und nach 100 Sekunden ihre ersten Punkte zu werfen. Yéléna Luap, von GC dazugestossen, debütierte 25 Minuten im Dress des BCW und trug neun Punkte zum Sieg bei. So war es kein Problem, dass Nicolette Gilday und Iva Bosnjak nicht wie gewohnt trafen – mit der Folge, dass sich «niemand mehr traute, die Würfe zu nehmen», wie der Trainer beobachtete.

Die Vorentscheidung fiel im ersten Viertel, in dem die Winterthurerinnen in den letzten 200 Sekunden dank Körben von Gabriela Sakica, Luap, Gilday, Jones und Tomezzoli aus einem 11:11 ein 25:17 machten. Im den zweiten zehn Minuten vergrösserte der BCW die Differenz auf 15 Punkte, die in der zweiten Halbzeit sicher verwaltet wurden. Riva kam nie mehr so nahe heran, dass die Gefahr eines Kippens der Partie bestand. (skl)

(Der Landbote)