Bittere Diagnose: Kreuzbandriss bei Steingruber

Was für ein Rückschlag auf ihrem Weg Richtung Tokio 2020: Giulia Steingruber zog sich beim Länderkampf in St-Etienne am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie zu. Eine MRI-Untersuchung von heute Nachmittag bestätigte den befürchteten Befund. Der 24-jährige Kunstturnerin wird wegen der Verletzung bis zu neun Monate ausfallen, verpasst EM und WM 2018 und im schlimmsten Fall auch die EM im Frühling 2019.

Erst Ende August des vergangenen Jahres hatte die Sprung- und Bodenspezialistin nach langer Verletzungspause ihr Comeback gegeben und dabei bewiesen, welche Nehmerqualitäten in ihr stecken. Damals hatte sie ihren rechten Fuss wegen eines Aussenbandanrisses sowie Knochenabsplitterungen operieren lassen müssen. Zwei Monate nach dem Neustart errang sie an der WM in Montreal die Bronzemedaille am Sprung. (wie)