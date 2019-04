Der Einzelkämpfer aus Alten schlängelt sich durch

«Es muss alles passen in nächster Zeit», sagt Tristan Marguet, Radrennfahrer aus Alten. Dies sagt er mit Blick auf Tokio, wo im Sommer 2020 die Olympischen Spiele stattfinden. Die Konkurrenz ist gross: Zehn Fahrer kommen zum jetzigen Zeitpunkt für ein Aufgebot von Swiss Cycling in Frage, fünf dürfen gehen, wovon einer Reserve ist.

Für Marguet ginge mit der Teilnahme in Tokio ein Traum in Erfüllung. Zumal es wohl seine letzte Olympiachance ist. Im August wird der Romand 32 Jahre alt.«Bis 40 werde ich sicher nicht fahren, höchstens bis etwa 35», weiss er jetzt schon. Obschon es auf der Bahn möglich ist, länger auf höchstem Niveau zu fahren, wie etwa Bruno Risi, der in seinem letzten Rennen im Februar 2010 als 41-Jähriger beim Sechstagerennen in Kopenhagen mit einem gewissen Franco Marvulli den 3. Platz belegte.

Dieser Marvulli ist heute der WG-Partner von Marguet. Genau genommen ist es eine Dreier-WG, denn Marvullis Freundin wohnt auch in Alten. «Das geht ganz gut», sagt Marguet, der im Fahrerfeld «Titi» genannt wird.

Der Sieg in der Heimat

Für Marguet dienen die Strassenrennen als Vorbereitung auf die Wintersaison auf der Bahn. Dass seine Form jetzt schon bestechend ist, zeigte er Mitte April beim Strassenrennen L’Enfer du Chablais in Rennaz, das zum Primeo Energie-ASOC-Cup gehört. Das Rennen in der Nähe von Aigle wird auch Paris-Roubaix der Schweiz genannt, weil es teilweise über Naturstrassen führt. Im Finale kam es zu einem Sprint eines Quartetts, den Marguet vor Claudio Imhof, Simon Pellaud und Gian Friesecke gewann. «In meiner Heimat wollte ich etwas zeigen», sagt Marguet.

Pikant: Imhof ist oft Marguets Partner auf der Bahn. Probleme auf der Strasse gibt es unter ihnen aber nicht, im Gegenteil: «Wir freuen uns, wenn der andere gewinnt», sagt Marguet, der auf der Bahn sehr gut mit Imhof harmoniert. Marguet ist der explosivere Fahrer, Imhof der kräftigere Puncher. Bitter muss es für Imhof dennoch gewesen, denn schon im ersten Rennen des Primeo Energie-ASOC-Cups wurde er im Spurt geschlagen, damals von Matthias Reutimann.

Der Respekt der Gegner

Marguets Sieg war umso bemerkenswerter, weil er nicht in einem Team fährt. Er ist ganz auf sich alleine gestellt. Training Anreise, Verpflegung, Material, Sponsoren – er ist ein Einzelkämpfer und muss sich irgendwie durchschlängeln. Das vor, während und nach dem Rennen. Und dennoch schafft er regelmässig Spitzenresultate, obwohl er alleine gegen Teams wie die Swiss Racing Academy kaum eine Chance hat.

Wie gross der Respekt seiner Gegner ist, zeigte sich letztes Wochenende in Thun, als sich eine Spitzengruppe hätte bilden können, «Niemand wollte mit mir fahren», sagt Marguet. Er wäre im Spurt wohl der Stärkste gewesen, deshalb verzichteten die anderen auf eine Kooperation. Verärgert war «Titi» deswegen nicht, auch wenn es nicht nur für ihn eine verpasste Chance war.

Gerüstet für die Zeit danach

Für Marguet, im Scratch 2015 EM-Zweiter und 2018 EM-Dritter, geht es Schlag auf Schlag weiter: Am 7. Mai ist der Saisonstart auf der Offenen Rennbahn in Oerlikon. Im Juli finden in Minsk die European Games statt, «eine Art Olympische Spiele von Europa und ein Vorgeschmack auf Tokio», sagt Marguet.

Die nächsten Saisonziele sind die Bahnrennen ab Oktober, auf die Marguet den grössten Fokus legt. Dann wird auch Tokio immer näher rücken. Aber er weiss, dass bis dann noch viel passieren kann. Von gröberen Stürzen und Verletzungen ist er bisher verschont geblieben.

Obschon er noch ein paar Aktivjahre vor sich hat, rüstet sich Marguet bereits für die Zeit danach. So hat er seit einem Jahr ein eigenes Velogeschäft in Alten. Es soll ein zweites Standbein werden. Zudem arbeitet er an seiner Trainerausbildung, um nach der Karriere (voraussichtlich) mit Jungen zu arbeiten, «was eine gute Sache wäre». Nationaltrainer Daniel Gisiger (65) dürfte nach Tokio 2020 aufhören. (Der Landbote)