Der HCR schafft die Playoffs doch noch

Die Vorgabe war klar. In der Doppelrunde zum Qualifikationsende brauchte der HC Rychenberg zwei Vollerfolge, wollte er noch eine reelle Chance auf die Playoffs haben. Seinen Teil der Aufgabe erfüllte das Team von Jukka Kinnunen mit einem 9:4-Heimsieg gegen Zug und einem erst in der Schlussphase gefährdeten 5:4 in Uster.

Die aufgrund des schlechteren Torverhältnisses nötige Schützenhilfe erhielten die Winterthurer erwartungsgemäss nicht schon am Samstag, sondern erst am Sonntag. Die nach zwanzig Runden punktgleichen Langnau und Waldkirch hatten am Samstag ebenfalls gesiegt, büssten dann aber tags darauf die entscheidenden Punkte ein. Mit seinen drei Siegen zum Abschluss der Qualifikation schaffte es der HCR im letzten Moment, sich vom 10. auf den 8. Rang vorzuarbeiten und zum achten Mal in Folge fürs Viertelfinal zu qualifizieren.

Wöcke legt sechsmal auf, Tilus trifft viermal

Gegen Zug war noch keine Minute gespielt, da stibitzte Tommi Tilus mit der Hilfe Michel Wöckes dem Ligatopskorer Billy Nilsson den Ball. Der dritte Angreifer im Bunde, Tobias Studer, sorgte für eine Überzahlsituation, sodass der Weg für Tilus frei war zu seinem ersten, von den Schiedsrichtern auch gegebenen Saisontor. Es war der Lohn für den sympathischen Finnen, der trotz einer von Rückschlägen geprägten Saison drangeblieben war. Und es löste einen Knopf. Gegen Zug liess Tilus noch drei und gegen Uster einen weiteren Treffer folgen.

Diese frühe Führung war der Startschuss in eine Partie, die der HCR vor gut 1000 Zuschauern über weite Strecken kontrollierte und in der er dank einer überzeugenden Kollektivleistung nie ernsthaft in Gefahr geriet, Punkte liegen zu lassen. Die Basis bildete die erneut sehr engagierte Defensivarbeit, die zahlreiche blaue Flecken einschloss und die Aufgabe von Torhüter Ruven Gruber wesentlich erleichterte.

Diesmal kam dazu, dass die Winterthurer zu Beginn ungewohnt effizient auftraten. Dies ermöglichte ihnen, den Vorsprung nach und nach auf 3:1 nach zwanzig und 7:3 nach vierzig Minuten auszubauen. Assistent Kari Koskelainen hatte seine helle Freude an den ersten zwei Dritteln: «Wir standen defensiv gut, es unterliefen uns fast keine Fehler, und darüber hinaus trafen wir endlich auch einmal.» Ein Sonderlob sprach er dem erneut starken Gruber und dem bei drei Strafen makellosen Boxplay aus. Als sehr wichtig stufte Kinnunen das 7:3 Luca Dall’Oglios in der letzten Sekunde des Mitteldrittels ein. Drei Sekunden zuvor hatten die Zuger verkürzt, beim darauffolgenden Bully aber einen Freistoss für den HCR verursacht, was reichte, um den talentierten Verteidiger in Position zum erfolgreichen Abschluss zu bringen. Diese Vorsprung verteidigten die Winterthurer im Schlussdrittel ohne grössere Schwierigkeiten.

Der Captain geht mit zwei Toren voran

Im nahen Uster, vor mehrheitlich Winterthurer Zuschauern, konnte der HCR nicht an die starke Leistung vom Vortag anschliessen. Er bestimmte grossteils das Geschehen, bekundete aber erhebliche Probleme mit den schnellen Gegenstössen des Heimteams. Und als sich Kinnunen folgerichtig ab der 8. Minute zu einer defensiven Herangehensweise entschloss, litt die Durchschlagskraft in der Offensive darunter. Gleichwohl gelang es den Winterthurern, sich bis zur 41. Minute dank Toren von Captain Nils Conrad (2x), Benjamin Borth und Tilus scheinbar vorentscheidend 4:1 abzusetzen. Da Langnau zur gleichen Zeit mit 1:4 und Waldkirch mit 3:6 im Rückstand lagen, schienen die Playoffs nahe.

Doch die Emmentaler glichen innert 78 Sekunden aus, und der HCR brachte den Kantonsrivalen mit zwei Strafen kurz nacheinander wieder ins Spiel zurück. Dessen 2:4 läutete eine nervöse Schlussphase ein. Uster kam auf ein Tor heran, was Pascal Kern zweieinhalb Minuten vor Schluss mit dem sehenswerten 5:3 beantwortete. Borth hatte den erstklassigen Volleypass dazu geliefert. 21 Sekunden später war Uster wieder dran, doch eine baldige Doppelstrafe bremste das Heimteam endgültig aus. Da Langnau zeitgleich in die Verlängerung musste, konnte der HCR über die Playoff-Teilnahme jubeln.

Kinnunen zeigte sich begeistert: «Unsere Mannschaft bewies ein grosses Herz, zeigte einen grossen Kampf, glaubte an sich und liess sich von der tollen Stimmung tragen.» Das Zünglein an der Waage spielten auch in Uster wieder die Einheimischen: «Auch heute war wieder äusserst erfreulich, wie die Schweizer Spieler gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen. Das war ein Saisonziel. Die Mannschaft hat sich entwickelt.» Dass es in Uster nochmals spannend wurde, kann er mit Blick auf die Playoff-Qualifikation verschmerzen. (Der Landbote)