Die Absage passt zu Cindy Merlos Jahr

Am Sonntag hätte Cindy Merlo zum dritten Mal Schweizer Meisterin werden wollen. Doch am Freitag Nachmittag platzte der Traum der 22-Jährigen aus dem Squash-Club Winterthur. Die Schweizer Meisterschaft in Langnau am Albis wurde vor den Viertelfinals abgebrochen. Man suche nun nach einer Möglichkeit, die Meister zu einem späteren Zeitpunkt zu ermitteln, erklärte Andreas Dietzsch vom Organisationskomitee.

Es sei natürlich schade, äussert sich Cindy Merlo. «Aber das passt zu diesem Jahr.» Am 1. Januar verletzte sich die beste Squasherin der Schweiz an Knie, und am Freitag, an ihrem 22. Geburtstag, erreichte sie die Meldung, dass sie den Meistertitel nicht verteidigen darf. Auch die geplanten Starts an den Weltranglistenturnieren von Annecy, Pakistan und Kriens entfallen.

«Ich bin froh, bin ich zu Hause bei meiner Familie und nicht in einem Land, aus dem ich nicht mehr heimkehren kann.»Cindy Merlo

Denn die gesamte Squashszene steht still. Auf der Profi-Tour sind sämtliche Wettkämpfe ausgesetzt – vorderhand bis Ende April. Betroffen ist auch der Grasshopper Cup, der nächste Woche in Uster und Zürich stattgefunden hätte. An dem Event der höchsten Kategorie der Profi-Tour wäre, dank einer Wild Card, auch Cindy Merlo angetreten. Nun entfällt das Duell mit Nele Gilis, der Nummer 18 der Welt.

Was nun? Cindy Merlo sieht das Positive. «Ich bin froh, bin ich zu Hause bei meiner Familie und nicht in einem Land, aus dem ich nicht mehr heimkehren kann», sagt sie. «Und zwei Monate ohne Unterbrechnung trainieren, das gibt es auch nicht immer.» Sie fühle sich gut und wolle daran weiter arbeiten, woran sie schon zuletzt gearbeitet habe. «Das ist alles, was ich machen kann.»