«Die Existenz vieler Einzelsportler ist gefährdet»

Sie wurden Anfang Woche kritisiert, weil Sie auf Twitter ein privates Bad suchten, in dem Sie schwimmen können, weil alle öffentlichen Bäder geschlossen sind. Hat Sie das überrascht?

Schwimmen ist jetzt tatsächlich zur Herausforderung geworden. Ja, in den Kommentaren war schnell zu lesen, wieso ich mich jetzt ums Schwimmtraining kümmere, wenn es so viel Wichtigeres gebe. Logisch! Klar, hat der Sport nicht Priorität in dieser Zeit. Aber der Sport ist mein Beruf, damit verdiene ich meinen Lebensunterhalt. Und ich muss mich wie alle bemühen, dass ich möglichst gut arbeiten kann – ohne jemand anderen zu gefährden. Das ist mir sehr wichtig, ich halte mich auch absolut an alle Richtlinien des Bundesrats.

Hat sich etwas ergeben in Sachen Bad?

Ich war im Verlauf der Woche dann sehr gerührt. Ich bekam extrem viele Rückmeldungen von Privatpersonen, die Tipps gaben und Möglichkeiten aufzeigten. Privatpools mit verschiedenen Längen und kaltem oder warmem Wasser, welche benutzt werden können – ohne Kontakt zu den Eigentümern. Ich bin daran, das zu evaluieren. Solange es die Regeln des Bundesamts für Gesundheit zulassen, kann ich mir das durchaus vorstellen.

«Ich habe diese Woche viel mehr Energie für die Trainingsorganisation und die stetigen Ungewissheiten und Änderungen verbraucht als fürs Training selber.»Nicola Spirig

Wie schwierig ist es derzeit, den Fokus Olympische Spiele zu behalten?

Es ist nicht einfach und immer wieder eine Frage der Einstellung. Erst wird der eine Wettkampf abgesagt, dann der nächste, und jetzt ist klar, dass auch die Olympischen Spiele in Tokio zur Debatte stehen. Sie sind aber noch nicht abgesagt und wir deshalb im Dilemma. Wir müssen trotzdem so trainieren und uns vorbereiten, als ob sie stattfinden. Es gibt nur hundert Prozent oder gar nichts. Man kann sich nicht zu fünfzig Prozent auf Olympia vorbereiten. Das ist mental schwierig.

Wie äussert sich das konkret?

Ich habe diese Woche viel mehr Energie für die Trainingsorganisation und die stetigen Ungewissheiten und Änderungen verbraucht als fürs Training selber. Wir alle müssen das Beste aus jeder Situation machen. Wichtig ist, dass ich langfristig den Fokus wieder richtig legen und mir sagen kann, dass es sportlich kein Weltuntergang ist, wenn ich ein paar Tage nicht optimal trainieren konnte.

Wie hat sich Ihr Alltag verändert?

Er ist sich noch immer am Verändern. Das Schwierige ist, dass es in so kurzer Zeit immer neue Veränderungen gibt. Seit Montag und dem Lockdown ist der Familienalltag ein anderer. Yannis ist in der ersten Klasse und hat schulfrei. Für uns ist es zwar einfacher als für andere Familien, weil mein Mann ohnehin viel zu Hause ist, von zu Hause aus arbeitet und wir seit letztem Sommer tageweise eine Nanny haben. Wir sind flexibler, aber wenn Yannis zu Hause ist, muss sich jemand um ihn und seine Aufgaben kümmern und jemand um die beiden anderen Kinder. Die Situation ist auch anders, weil die Grosseltern die Enkel nicht mehr hüten können. Es ist schwierig, den Kindern das zu erklären. Oder Yannis klarzumachen, wieso er am Samstag sein Geburtstagsfest nicht veranstalten durfte. Wir haben ihm aber versprochen, dass wir im Herbst eine Party machen und er also zweimal Geburtstag feiern darf.

Ist seit gut einem Jahr zu fünft: die Familie Spirig. (Bild: Instagram)

Wie gross ist die Solidarität in der Nachbarschaft? Bieten Sie anderen Hilfe an?

Ja, wir haben unseren Nachbarn, die schon ein wenig älter sind, unsere Einkaufshilfe und den Geschwistern Kinderbetreuung angeboten.

Ist Ihr Trainingsalltag ein anderer geworden?

Er hat sich schrittweise verändert. Erst wurden Wettkämpfe wie der in Abu Dhabi gestrichen, wo ich gestartet wäre. Dann ein Trainingsaufenthalt im Engadin, weil die Schwimmbäder schon geschlossen waren. Es ist für die Athleten schwierig, weil Qualifikationswettkämpfe für Tokio gestrichen wurden. Für mich war das weniger gravierend, weil ich die Richtlinien schon erfüllt habe. Für andere ist das extrem einschneidend, weil es die letzten Chancen für Olympia sind. Aber: Uns allen ist bewusst, dass der Sport im Vergleich zu allem anderen sekundär ist. Doch wie gesagt, er ist unser Job, und das Ziel Olympia ist ein Vierjahresziel.

Wie sehr erinnert Sie die Situation an jene vor Rio 2016, als man sich vor dem Zikavirus schützen musste?

Ich hoffte eigentlich, es verhalte sich mit dem Coronavirus ähnlich wie damals mit dem Zikavirus. Es war anfänglich ein ziemlicher Hype um das Zikavirus, und im Nachhinein stellte sich das Ganze als nicht so schlimm heraus. Jetzt dünkt es mich umgekehrt: Erst wusste man nicht so genau, worum es geht, dann hoffte man, dass das Coronavirus nicht so schlimm sei. Und wenn man die Situation jetzt weltweit anschaut und sich die Folgen vorstellt, wirtschaftlich und in jeder Beziehung, dann ist es absolut nicht vergleichbar mit dem Zikavirus.

Will das Beste aus der Situation machen: Nicola Spirig. (Bild: Kirsten Stenzel)

Spitzensportler achten ohnehin immer auf ihre Gesundheit. Ist das jetzt noch ausgeprägter?

Ja definitiv, auch ich achte darauf, dass ich mehr Abstand halte und mehr Hände wasche. Ansonsten lebe ich sowieso schon gesund, was beispielsweise Ernährung und Bewegung betrifft. Ich habe auch nicht gross Angst, dass ich mich mit dem Virus anstecken könnte. Aber ich mache mir täglich mehr Sorgen um meine Eltern und die ganze Bevölkerung.

Triathleten sind Einzelsportler und angewiesen auf Preisgelder und Prämien. Die gibt es allerdings nur, wenn Rennen stattfinden. Gibt es Existenzängste?

Für gewisse Athletinnen und Athleten wird es sehr schwierig werden. Ich selber bin in der sehr glücklichen Lage, dass ich auch ohne Preisgelder überleben kann – dank meiner persönlichen Sponsoren. Das ist sehr, sehr wertvoll. Preisgelder sind bei mir das, was noch dazukommt. Bleiben sie aus, geht es aber nicht ans Existenzielle. Es ist jedoch klar, dass diese spezielle Saison Einfluss hat auf meine finanzielle Situation.

Der Bundesrat hat Kurzarbeit auch für Mannschaftssportler mit befristeten Verträgen zugelassen. Können Triathleten auch davon profitieren?

Der Bundesrat hat am Freitag weitere Hilfe, auch für Sportler und Selbstständige, gesprochen. Das ist sehr wertvoll. Die Existenz vieler Einzelsportler ist leider gefährdet – wie jene von vielen Leuten in anderen Berufen auch.

Sie sind nicht nur die Einzelathletin Nicola Spirig, Sie haben auch ein kleines Unternehmen, das einen Kids-Cup im Triathlon durchführt. Ist dieser in Gefahr?

Bis jetzt mussten wir noch keine Veranstaltung absagen, weil er in diesem Jahr eher spät beginnt. Aber wir müssen sicher damit rechnen, dass gewisse Events nicht werden stattfinden können.

Gibt es fünfte Olympische Spiele für Sie?

Das hängt von vielem ab. Wenn sie im Juli tatsächlich stattfinden sollten, versuche ich, topfit dabei zu sein. Würden die Spiele in Tokio in diesem Jahr abgesagt, verändert das die ganze Situation. Aber zuerst muss ein Entscheid gefällt werden, erst dann kann ich neue Pläne machen. Es gibt ja vielleicht die Option, dass die Spiele um ein Jahr verschoben würden. Es gibt solche, die sagen, das gehe, andere sagen, das gehe nicht. Aber es ist Energieverschwendung, jetzt daran herumzustudieren.



