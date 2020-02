Die Künstlerin unter den Basketballerinnen

«Ich denke viel über die Zukunft nach», sagt Belinda Mensah. Deshalb weiss sie schon ziemlich genau, was die nächsten Jahre bringen. Im Mai möchte sie das Gymnasium mit der Matura abschliessen. Danach Berufserfahrung sammeln, vorzugsweise in einem Architekturbüro. Dann folgt ein Studium in Wirtschaft. «Und anschliessend vielleicht noch eines in Architektur.» Und ganz wichtig ist Sport: Mensah läuft für Winterthur in der NLA auf.

Ende Januar hat die 19-Jährige in den BCW gewechselt. Damit spielt sie wieder mit Ymke Brouwer und Yéléna Luap zusammen, mit denen sie die Nachwuchsauswahlen von Swiss Basketball durchlaufen hat und die letzte Saison für GC in der NLB bestritt. In Winterthur spiele sie erstmals auf Position eins, erzählt die 1,70 Meter grosse Aussenspielerin. «Das heisst das Spiel lesen und auch die anderen motivieren.» Es sind Fähigkeiten, die Mensah verbessern will, um ihren Traum zu verwirklichen: Einmal im Ausland zu spielen.

«Man sagte mir: Nimm den Ball und mache etwas.»Belinda Mensah

In Ghana, der Heimat ihres Vaters, war Mensah noch dem Fussball hinterher gerannt. Doch seit zehn Jahren ist sie Basketballerin. In Riehen, ihrem ersten Verein, warf sie bereits als 13-Jährige in der 1. Liga Regional auf den Korb. «Irgendwann habe ich gemerkt, dass das Niveau tiefer ist als mein eigenes», erinnert sie sich. Also wechselte das Talent ins nahe Arlesheim, wo es ein NLB-Team gab. Auch dort war sie die Beste. «Man sagte mir: Nimm den Ball und mache etwas.»

Das ist nun anders. Die Teenagerin ist nicht mehr Topskorerin der Liga (2018/19 warf sie 21 Punkte pro Partie). «Ich verschaffe Kolby Morgan eine Verschnaufpause», erklärt Mensah ihre Rolle in Winterthur als zweite Aufbauspielerin hinter einer Profi-Basketballerin. «Die beste Werferin oder die wertvollste Spielerin zu sein ist mir aber nicht wichtig. Ich möchte von Besseren lernen, einen guten Coach haben und in einem Verein sein, in dem ich mich wohl fühle.» Um selbst eine bessere Basketballerin zu werden.

Eine für eigene Lösungen

Trotz der ambitionierten Ziele entschied sich Belinda Mensah gegen den Besuch einer Sportklasse am Gymnasium. Um Bildnerisches Gestalten zu belegen. «Wenn ich im Zug unterwegs bin und nicht lernen muss, dann zeichne ich», erzählt die Teenagerin von ihrer künstlerischen Seite. Ihr Skizzenbuch ist immer dabei, sie mag es zu fotografieren, und im Rahmen ihrer Maturaarbeit hat sie Kimonos entworfen und genäht. «Und ich habe mir selbst Klavier, Schlagzeug und Gitarre beigebracht.» Sich selbst beigebracht? «Ja. Ich finde gerne selber eine Lösung.»

Das hilft ihr auch im Sport. «Ich mag einfaches Basketball ohne Schnickschnack: schneiden, passen, werfen.» Am Samstag (16.30 Uhr, Neuhegi) trifft sie im Cup-Halbfinal mit ihrem neuen Team auf ihre frühere Equipe. Die Saison begann Mensah nämlich bei Schweizer Meister Fribourg - um am Euro-Cup spielen zu können. «Das fand ich für mich zu jenem Zeitpunkt besser», erklärt sie, wieso sie sich im Sommer noch gegen den BCW entschieden hatte. Nun ist sie doch da. Sicher noch eine weitere Saison. «Das ist das mindeste dafür, was der Verein für mich getan hat.» Und dann lockt vielleicht das Ausland.