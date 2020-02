«Die Leute sagen, ich sei eine Inspiration für sie»

Gabi Schenkel hat eine verrückte Reise hinter sich. Das Jahr 2020 ist zwei Monate alt, die Zürcherin verbrachte fast die gesamte Zeit davon auf dem Atlantik. In einem Ruderboot überquerte sie den Ozean, ganz alleine. Insgesamt war sie 75 Tage, 23 Stunden und 56 Minuten unterwegs. Als sie ankam, waren die Emotionen gross, es flossen Tränen.

Nun ist Schenkel auf der Karibikinsel Antigua eine gefragte Person. Sie geht zu Schulklassen, um von ihrem Abenteuer zu berichten. Und sie erzählt im Interview, wie sie auf der Strasse wahrgenommen wird. Wie sie die zahlreichen Rückschläge verdaute, welche tierischen Begleiter ihr die einzige Gesellschaft waren. Und auch, welches Lied sie nach diesen zweieinhalb zähen Monaten gar nicht mehr hören kann.

Ihr Schlafrhythmus geriet in den letzten 75 Tagen ziemlich durcheinander. Können Sie schon durchschlafen?

Nein, meine linke Hand macht noch Probleme. Ich wache immer wieder vor Schmerzen auf und muss aufstehen. Aber das kommt schon wieder, ist nur temporär. Ich fühle mich gut, auch wenn alles noch etwas surreal ist.

Wackelt es noch unter den Füssen?

Gar nicht. Das war eine Stunde nach der Ankunft wieder gut. Das System hat sich schnell wieder angepasst. Letzte Nacht aber hatte ich einen Albtraum, wachte auf und dachte: «Ui, ich muss schauen, dass ich nicht zu weit südlich drifte.» Ich richtete mich auf, und erst dann merkte ich: «Ah, ich bin gar nicht mehr im Boot.»

Hier wackelte es noch: Gabi Schenkels erste Schritte an Land. (Bild: Atlantic Campaigns/Ted Martin)

Was gönnt man sich nach 75 Tagen auf dem Meer als Erstes?

Ich konnte eigentlich nicht wählen, ich bekam von der Organisation einen Burger mit Pommes und ein wenig Chabissalat serviert. Den Salat ass ich zuerst. Beim Interview im Ziel sagte ich, ich würde mich wieder auf Schokolade freuen. Eine Frau ging los und kam mit sechs Riegeln zurück, die habe ich alle als Dessert gegessen. Es gab auch noch Rumpunsch, da nahm ich aber einen alkoholfreien, sonst wäre ich umgekippt. (lacht)

Die ersten Nächte in einem normalen Bett, die erste richtige Dusche – wie wars?

Die Dusche war der Wahnsinn. Meine Eltern warnten mich, der Druck wäre nicht so gut hier, die Dusche sei ein Rinnsal. Aber als ich unter der Dusche stand, dachte ich nur: Das ist purer Luxus. Ich wusch mir das Salz aus den Haaren, lag ins Bett und schlief vier Stunden, das war herrlich. Seither ist es lustig zu entdecken, wie mein Körper findet: «Gehts eigentlich noch? Du bist zweieinhalb Monate gerudert und jetzt machst du gar nichts mehr?» Er beginnt zu rebellieren.

Antigua ist ein Ferienparadies. Können Sie es auch ein wenig geniessen?

Klar. Heute gehen die Bootsbauer nach Hause, am Sonntag meine Eltern. Dann habe ich noch vier Tage für mich, um an den Punkt zu kommen, an dem ich begreife, was ich da vollbracht habe. Ich laufe durch die Strassen, und die Leute sprechen mich an, sie sagen, ich sei eine Inspiration und bedanken sich für meine positive Art. Letztes Jahr gab es ein Viererteam aus Antigua, diesmal keines. Die Ruderinnen von diesem Team sagten: «Antigua liebt dich», sie fanten für mich.

Sie sind Ultramarathonläuferin. Ist das, was Sie jetzt geleistet haben, irgendwie vergleichbar mit früheren sportlichen Herausforderungen?

Das kann man fast nicht vergleichen. Vom Effort war es teilweise überhaupt nicht so schwierig. Ich hatte nie Muskelkater. Nur ganz viele Prellungen, einmal hatte ich 17 blaue Flecken auf einem Bein, ich sah aus wie ein Dalmatiner. Aber sonst: Ich konnte ja nicht voll rein, weil ich jeden Tag wieder an die Säcke musste. Es gab natürlich Zeiten, da war es super intensiv.

Sie ruderten einmal 24 Stunden am Stück.

Das war hart. Ich ruderte am Morgen um halb fünf los, um 23 Uhr ging ich eine halbe Stunde schlafen und bis ins Ziel am nächsten Morgen nicht mehr. Ich musste die Nacht durchrudern, weil mich die Strömung sonst vom Kurs weggeblasen hätte. Ich musste mir Ohrfeigen geben, um nicht einzuschlafen. Dort wünschte ich mir eine zweite Person an Bord.

Nach beinahe 24 Stunden am Stück: Gabi Schenkel trifft am Hafen von Antigua ein. (Bild: Atlantic Campaigns/Ted Martin)

2019 war für Sie ein Horrorjahr. Zahlt sich jetzt alles aus?

Absolut. Mehrfach. Es war nicht einfach, aber es lohnte sich. Der Mehrwert, den ich mitnehme, ist immens. Nicht nur persönlich, ich wusste, dass ich herausgefordert werden würde. Es war auch, was sonst passiert ist. Ich hatte vor dem Start etwa 500 Instagram-Follower, jetzt sind es 2200. Nur mit den Fotos, die ich teilte. Ich las so viele Kommentare, das habe ich nie erwartet. Die Leute bedanken sich bei mir, das ist sehr schön.

Bekamen Sie das während des Rennens mit?

Ich habe jemanden, der die Medienanfragen für mich regelte. Er schickte mir jeweils Screenshots von Kommentaren. Das hat sehr geholfen. Er schickte sie immer dann, wenn ich eine Baisse hatte, mit dem Vermerk: Lektüre für heute Abend. Ein Grossteil davon war von Menschen, die ich nicht kannte. Das gab mir Energie, immer weiterzupushen.

Sie hatten geplant, früher anzukommen. War es schwierig zu akzeptieren, dass es etwas länger ging?

Mein erstes Ruder brach schon nach fünf Stunden. Und ich wurde gleich zu Beginn krank, musste Antibiotika nehmen und schlief teilweise bis zu zehn Stunden. Ich hatte keine Substanz und kaum gegessen, weil ich seekrank war. Ich wusste also früh, dass es nicht reichen würde für meinen Geburtstag (26. Januar) und für den Weltrekord sowieso nicht. Ich hatte aber keine Probleme damit. Nur als ich wegen des defekten Autopiloten zu weit in den Süden driftete, hatte ich ein schweres Herz. Ich wusste aber, dass es da noch nicht vorbei war.

Sie hatten schon auf dem Meer trainiert, nach gut einem Monat wurden Sie aber von einer Welle vom Boot gespült. Das muss eine neue Erfahrung gewesen sein.

Es war gar nicht so schlimm. Der Wind war schon heftig. Die Wellen kommen halt meist aus mehreren Richtungen. Es waren diese fiesen Seitenwellen. Ich fand es erst cool und stellte die GoPro auf, um zu zeigen, wie ich solche Wellen surfe. Plötzlich kam dann diese Welle, die mich vom Boot spülte. Trainieren kann man das nicht.

Hatten Sie Angst?

Man hat keine Zeit dafür. Ich sprach zu mir selbst, wusste, ich darf jetzt nicht in Panik verfallen. Ich musste mein Ruder, das noch im Wasser war, sichern, räumte eine halbe Stunde auf und war kurz am Satellitentelefon. Und dann kamen die Tränen. Ich ging in die Kabine, es war eiskalt, ich war nass. Das Adrenalin war weg. Es war eine Herausforderung, das zu verarbeiten. Ich konnte mit niemandem sprechen, niemand konnte mich in die Arme nehmen.

Machte Ihnen die Einsamkeit in solchen Situationen zu schaffen?

Es wäre anders halt einfacher gewesen. Zu diesem Zeitpunkt fehlten mir Menschen physisch extrem. Als auch noch das Satellitentelefon ausfiel, war es der grösste Traum, mit jemandem zu sprechen. Als die Supportjacht kam, weinte ich nur, weil ich nach vier Wochen mit jemandem sprechen konnte. Das ist wohl schwierig nachzuvollziehen.

Das One-Woman-Team: Schenkel beim Putzen ihres Boots. (Bild: Atlantic Campaigns/Ted Martin)

Haben Sie auch Tagebuch geführt?

Ich habe mehr als 256 Megabyte Gespräche. Jeden Tag sprach ich 10 bis 30 Minuten auf ein Band. Das werde ich in den nächsten Tagen transkribieren und chronologisch aufteilen.

Sie veröffentlichten Videos, in denen Sie singen und tanzen. Gibt es ein Lied, das Sie nicht mehr hören können?

Ja, weil es in allen Playlists war: «American Pie» von Don McLean. Ich kann es jetzt auswendig, doch ich finde es nicht mehr so chic. Und irgendwie hat sich «The Shoop Shoop Song» von Cher in meine Playlists geschlichen. Ein schlimmes Lied, ich hatte nie Zeit, es zu löschen. Erst jetzt ist es weg. Das Tanzen war vor allem, um meinen Körper zu lockern. Es tat gut, weil ich sonst nur sass und am unteren Rücken Schmerzen hatte. Es hatte also schon einen Sinn, nicht nur Spass.

Welcher war Ihr schönster Moment?

Als mich die Supportjacht besuchte. Einmal kamen drei Wale und die waren eine Weile bei mir. Und da war dieser kleine Vogel, mit dem ich in der vierten Nacht kollidierte. Er kollabierte auf meinem Boot. Drei Minuten später hatte er sich erholt und bis zwei Tage vor dem Ziel kam er jeden Tag wieder vorbei und begleitete mich. Ich nannte ihn Reginald.

Wie geht es nun weiter?

Ich muss einen Raum für meine Osteopathie-Praxis finden und wieder arbeiten. Ich habe mich für einen Ultramarathon in Griechenland angemeldet, die Teilnehmer werden gelost. Mal schauen, ob das klappt, der ist im September. Und es gibt im Engadin einen neuen Ultratrail, den will ich auch machen.

Also gar keine Zeit, um etwas auszuruhen?

Doch, ein wenig schon. Ich stresse mich nicht. Ich will mit meinem Zelt mal in die Berge und dort einen Sonnenaufgang geniessen. Ich werde aus meinen Erfahrungen aber auch Präsentationen zusammenstellen, es gibt ja viele interessante Aspekte. Ein Buch würde ich auch gerne schreiben.