Die Red Ants halten dagegen

Ein 2:0 in der Serie gegen den Meister nach dem ersten Wochenende und somit drei Matchbälle? Es fehlte nicht viel, um den Red Ants genau dieses eigentlich undenkbare Szenario zu bescheren. In Kloten lagen sie am Samstag nach zwölf Minuten bereits 3:0 in Führung, bei Spielhälfte gar mit 4:0 – ihnen gelang zum Auftakt in die Derbyserie praktisch alles. «Jeder Pass kam an, jeder Schuss ging rein – ich musste selber staunen, als ich auf die Anzeigetafel sah», sagt Red-Ants-Trainer Lukas Eggli lachend. Diesen Vorsprung brachte seine Truppe über die Distanz, auch wenn die Jets in den Schlussminuten noch bis auf 4:5 verkürzten.

Rückschläge nach Führung

Mit dem Sieg versetzten sich die Red Ants vor dem Heimspiel am Sonntag in eine hervorragende Ausgangslage. Diese wurde noch besser, als Carola Kuhn – schon am Vorabend zweifache Torschützin – ihre Farben nach 25 Sekunden in Führung brachte. Dann folgten erste Rückschläge. Géraldine Rossier, in Kloten an drei Treffern beteiligt, fiel mit einer «Tomate» für den Rest der Partie aus, und in der 15. Minute gelang Michelle Wiki der Ausgleich. Zu Beginn des zweiten Abschnitts gingen die Winterthurerinnen durch Margrit Scheidegger erneut in Führung, doch anschliessend schienen die Zürcher Unterländerinnen das Geschehen der Papierform entsprechend unter Kontrolle zu bringen. Auch dank zwei Treffern in Überzahl, wobei Eggli die Verteilung der Strafen (fünf gegen die Red Ants, nur eine gegen die Jets) ärgerte. «Es ist immer noch so, dass gewisse Spielerinnen einen Bonus haben.»

Das Momentum kippte

Viel mehr Freude hatte er daran, was nach der vermeintlichen Entscheidung zum 2:5 nach 22 Sekunden des Schlussdrittels passierte. Wie aus dem Nichts gelang den Red Ants in der 44. Minute das 3:5, als Scheidegger im Slot Vivien Kühne fand. Zwei Zeigerumdrehungen später wurde Scheidegger vor dem Tor gelegt – die 16-jährige Linn Larsson bezwang Nati-Goalie Monika Schmid per Penalty. Larsson, seit Wochen angeschlagen und nicht auf dem Feld, wurde einzig für diesen Penalty aufs Feld geschickt. «Das war so in der Planung, deshalb war sie auch auf dem Matchblatt», erklärt Eggli.

Es sollte noch besser kommen. Anders als den Jets am Vorabend gelang den Red Ants nach einem Timeout und mit einer sechsten Feldspielerinnen der Ausgleich zum 5:5 durch Carola Kuhn. «Der Spirit des Teams, den Rückstand aufzuholen, macht mich stolz und beeindruckt sicher auch die Jets», sagt Eggli.

Zur Verlängerung kam es aber nicht, da Jets-Verteidigerin Kassandra Luck acht Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit nach einer sehenswerten Einzelleistung mit einem wahren Sonntagsschuss zum 5:6 traf. Durchatmen beim Meister, Trauer bei den Red Ants. «Wir vermochten das Momentum in der Halle zu kippen und hätten in der Verlängerung getroffen», ist sich Eggli sicher. So muss er sich damit trösten, dass die Serie nach dem ersten Wochenende noch völlig offen ist. Die Jets wollten keinen leichten Viertelfinalgegner wie Zug, sondern emotional geladene Derbys. Diese haben sie bekommen, am kommenden Sonntag folgt in Kloten die dritte Begegnung. «Wir sind auf Augenhöhe», bemerkt Lukas Eggli trocken.